Haberler

İYİ Parti'den Bütçe Eleştirisi: Enflasyonla Mücadele Yok!

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'ni eleştirerek, bütçede enflasyonla mücadele olmadığını ve vatandaşın beklentilerinin karşılanmadığını belirtti.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, TBMM Başkanlığına sunulan 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nde enflasyonla mücadelenin bulunmadığını iddia etti.

Usta, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, son teslim tarihi 17 Ekim olan 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin 16 Ekim'de sunulmasını "bütçenin herhangi bir iddiası olmadığı" şeklinde yorumladı.

Vatandaşın bütçeden beklentisi olmadığını ileri süren Usta, bütçenin önemsenmediğini ve bir doküman haline geldiğini savundu.

Türkiye'nin "yanlış politikalar" nedeniyle yüksek enflasyonla boğuştuğunu ileri süren Usta, "Bu bütçede enflasyonla mücadele yok. Yani zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapan, ekonomik büyümeyi tahrip eden, ekonominin her noktasını tahrip eden, vergi kanunları, mevzuatları dahi tahrip eden enflasyonla mücadele maalesef bu bütçede yok." ifadelerini kullandı.

Bütçenin esnekliğini yitirdiğini iddia eden Usta, bütçe harcamalarında astronomik bir şekilde artan "faiz katılımı" bulunduğunu öne sürdü.

Kaynak: AA / İsa Toprak - Politika
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Hiç kimse polisimize 'düşman' deme alçaklığına cüret edemez

Polisimize "Düşman" denmesine Bakan Yerlikaya'nın tepkisi sert oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hülya Avşar'dan Sergen Yalçın'a tam destek

Taraftar tepkili, camia karışık! Hülya Avşar'dan sürpriz çıkış
Uzman çavuş dahil 2 kişiyi öldürdü! Saldırganın kimliği ortaya çıktı

Uzman çavuş dahil 2 kişiyi öldürdü! Saldırganın kimliği ortaya çıktı
Fenerbahçe taraftarını çıldırtan futbolcudan maç sonuna damga vuran hareket

Taraftarı çıldırtan futbolcudan maç sonuna damga vuran hareket
İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir ilişkisi resmi olarak sona erdi

3 yıllık evlilik bitti! Ünlü çiftten herkesi şaşırtan açıklama
Hülya Avşar'dan Sergen Yalçın'a tam destek

Taraftar tepkili, camia karışık! Hülya Avşar'dan sürpriz çıkış
80 yaşlarındaki 3 arkadaşın alem gecesi hastanede bitti

80'lik 3 arkadaşın alem gecesi hastanede bitti
İnternette küresel kriz! Birçok uygulama ve siteye girilemiyor

İnternette küresel kriz! Birçok uygulama ve siteye girilemiyor
O isme beğeni yağıyor! Sahalarda görmek istediğimiz hareketler

Ülkenin konuştuğu pozisyon: Sezonu kapatabilirdi
Asgari ücrette gözler yarınki toplantıda! İşte nokta atışı bilen bankanın tahmini

Kritik gün yarın! İşte nokta atışı bilen bankanın tahmini
İran'ı karıştıran düğün görüntüsü

Sızdırılan görüntü şeriatla yönetilen komşu ülkeyi fena karıştırdı
Yeni haftaya süper başlangıç! İşte altın fiyatlarında son durum

Yeni haftaya süper başlangıç! İşte altın fiyatlarında son durum
Fatih Ürek'in sağlık durumu nasıl? Yakın arkadaşından yeni açıklama

Sanat camiası diken üstünde! Yakın arkadaşı son durumunu açıkladı
KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal çıkış: Türkiye büyükelçisi yarın geri çekilmeli

KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal Türkiye çağrısı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.