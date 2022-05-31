İYİ Parti'den Belediye Başkan Vekili Subaşı'ya ziyaret - Haberler

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İYİ Parti'den Belediye Başkan Vekili Subaşı'ya ziyaret

İhlas Haber Ajansı - Politika
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İYİ Parti'den Belediye Başkan Vekili Subaşı'ya ziyaret

İYİ Parti Bilecik İl Başkanı Hakan Sakarya, Merkez İlçe Başkanı Hatice Güzel ve parti yönetiminden üyelerin olduğu heyet, Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı'nı ziyaret etti.

İyi Parti Bilecik İl Başkanı Hakan Sakarya, Merkez İlçe Başkanı Hatice Güzel ve parti yönetiminden üyelerin olduğu heyet, Başkan Vekili Melek Mızrak Subaşı'nı ziyaret etti.

Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses'in de bulunduğu ziyarette Başkan Vekili Subaşı, duyduğu memnuniyeti belirterek, konuklarına teşekkür etti. Subaşı, "Millet ittifakı ortağımız İyi Parti İl Başkanı Hakan Sakarya, Merkez İlçe Başkanı Hatice Güzel ve il yönetimini, Başkan Yardımcısı Ahmet Gürses ile birlikte ağırladık. Ziyaretleri dolayısıyla başkanlarımıza ve il yönetimine teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Ziyaret Başkan Vekili Subaşı'nın konukları ile hatıra fotoğrafları çektirmesiyle son buldu. - BİLECİK

İhlas Haber Ajansı / Politika

İYİ Parti Sakarya Bilecik Subaşı Politika Haberler

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