İYİ Parti'den AK Parti'ye katılan meclis üyeleri için rozet takma töreni düzenlendi

İYİ Partiden Ak Parti'ye katılan meclis üyeleri için Ümraniye'de rozet takma töreni düzenlendi. Törende konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Kabaktepe, " Türkiye'miz dünyanın her açısından en önde ülkesi olsun diye mücadele edeceğiz. Bu mücadelemize her zaman dua ederek, fiilen katkı veren kardeşlerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

İyi Parti'den AK Parti'ye katılan meclis üyelerine rozet takma töreni, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanlığı'nda düzenlendi. Tören öncesi üyelik beyannamesini dolduran meclis üyelerine rozetleri AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım tarafından takıldı.

Rozet takma töreninde konuşan Kabaktepe, " Türkiye'miz dünyanın her açısından en önde ülkesi olsun diye mücadele edeceğiz. Bu mücadelemize her zaman dua ederek, fiilen katkı veren kardeşlerimize teşekkür ediyoruz. Bu kurumlar kişilerle baki kurumlar değil, temsil ettiği mana ile baki kurumlar. Onun için bugün Murat Bey'in şahsında sizlerin AK Parti ailemize katılmış olmanız bizim için hem çok büyük bir anlam hem de değer ifade ediyor. Cumhurbaşkanımız sürekli ifade ediyor, AK Parti milletin partisidir, Türkiye'mizin partisidir. Türkiye'de 81 ilimizin, vilayetimizin partisidir. Tüm illerimizdeki farklı etnik yapıların düşüncelerin hepsinin bir arada bir aile gibi bulunup bu memleket için bu bayrak için hep birlikte çalışabilecekleri bir zemindir. Bu zemini güçlendirmeniz anlamında da çok büyük bir değer kattınız. Çünkü biz biliyoruz, geleceğimizi birlikte kurabiliriz. Türkiye'yi Cumhurbaşkanımızın hedeflediği Türkiye yüzyılı dediğimiz, yani ilk 10 ülkenin ilk 3'ü haline getirecek çalışmada bu birliktelik ve beraberlik çok önemli" dedi.

Törene katılan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, "Nice Murat kardeşlerim gibi insanların, diğer milliyetçi ve muhafazakar partilerde olduğunu biliyorum. Yüzde 65-70 milliyetçi muhafazakar insanların oluştuğu Türkiye coğrafyasında aslında bir bütün olmalıyız. Hep onu söyleriz. Sayın Cumhurbaşkanımız bu kadar hizmetine bu kadar çalışmasına rağmen neden Türkiye'de yüzde 70 rey alamıyor, işte bunu toparlamamız lazım bütün gönlümüzce bu kardeşlerimizi birlik ve beraberlik içerisinde bir araya getirmemiz lazım. Ümraniye'den başlayan bu şey inşallah İstanbul'da Türkiye'de her yerde yayılır diyorum" diye konuştu.

Törene, Kabaktepe ve Başkan Yıldırım'ın yanı sıra AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Maliki Ejder Batur, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Salim Çetinkaya katıldı. - İSTANBUL