İYİ Parti'den 2026 Bütçesi ve Hayvan İthalatına Eleştiri

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Meclisin 2026 yılı bütçesine ilişkin, "Meclis'in millet nezdinde itibarını arttırmak lazım. Yasama, denetleme, bütçe yapma faaliyetini güçlendirmek lazım." dedi.

Çömez, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, hayvan ithalatı nedeniyle yerli ırkların yok olma noktasına geldiğini ileri sürdü.

Hayvan ithalatı ve desteklere ilişkin rakamlar paylaşan Çömez, "Son 14 yılda 12 milyar dolardan fazla para ödemişiz hayvan ithalatına. Bugün itibarıyla yıllık 1 milyar dolardan bahsediyoruz." ifadelerini kullandı.

Son olarak Batı Afrika'dan ithal edilen hayvanların Bandırma Limanı'ndaki gemide bekletildiğini ileri süren Çömez, şehirde koku ve sinek sorununun baş gösterdiğini anlattı.

Irak'ın Süleymaniye kenti yakınlarındaki Kandil Dağı'nın eteklerinde, örgüt mensupları tarafından yapılan basın açıklamasını anımsatan Çömez, terör örgütü mensuplarının Türkiye'den çekilmesiyle ilgili ayrıntıların belli olmadığını ileri sürerek, bu durumu eleştirdi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bugün görüşmeleri devam eden Meclisin 2026 yılı bütçesine ilişkin de görüşlerini paylaşan Çömez, geçen yıla göre bütçe harcamasında çok ciddi artış olduğunu söyledi.

Meclis bütçesindeki artışın ne olduğunun izah edilmediğini savunan Çömez, şunları kaydetti:

"Baktığımızda sermaye giderleri dediğimiz kalem yani yatırım, inşaat, bina, beton... Buraya harcanacak olan kalemde yüzde 500'e varan bir artış var. 5 milyar liraya yakın bir ödenek ayrılmış buraya. Bu Meclisin kalitesini arttırmak lazım. Bu Meclisin millet nezdinde itibarını arttırmak lazım. Yasama, denetleme, bütçe yapma faaliyetini güçlendirmek lazım. Bu işlere dönüp bakmaları gerekirken tek anladıkları şey beton, bina, saray."

Çömez, farklı konular hakkında verdiği soru önergelerine cevap verilmemesine de tepki gösterdi.