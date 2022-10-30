İYİ Parti delege seçiminde kavga çıktı, seçim ileri tarihe ertelendi

Antalya'nın Kepez ilçesinde yapılan İYİ Parti delege seçimlerinde yaşanan tartışma sonrasında çıkan arbede sebebiyle seçim iptal edilerek, ileri bir tarihe ertelendi.

Antalya'nın Kepez ilçesinde yapılan İYİ Parti delege seçimlerinde yaşanan tartışma sonrasında çıkan arbede sebebiyle seçim iptal edilerek, ileri bir tarihe ertelendi.

İYİ Parti Kepez ilçe delege seçimleri bugün Bakkallar ve Bayiler Odası Düğün Salonu'nda sabah saatlerinde başladı. Mevcut ilçe başkanı Mesut Emrah Yıldırımlar ile eski ilçe yöneticileri Bülent Erol ve Halil Güneş'in aday olduğu kongre öncesi yapılan delege seçimlerinde tartışma çıktı. Tartışma, bir anda tüm salonda seslerin yükselmesine ve arbede yaşanmasına sebep oldu. Çevik kuvvet ekibinin müdahalesiyle kongre salonu boşaltılıp, kalabalık dağıtıldı. Partililere, İYİ Parti Kepez ilçe delege seçimlerinin iptal edildiği duyuruldu.

68 mahallenin 35'i için sandık kurulmadığını belirten başkan adayı Bülent Erol, "385 delege başvurumun 100 tanesinin ismi var, 285 tanesinin yok. Delege sayısı fazla olan mahalleler için sadık koyulmamış. Sandık olmadığını gören vatandaşlar seçimin iptal edilmesini istedi, tartışma çıktı" dedi. - ANTALYA