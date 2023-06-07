İYİ Parti'de TBMM Grup Başkanı Koray Aydın seçildi

İYİ Parti'de TBMM Grup Başkanı Koray Aydın, grup başkanvekilleri ise Müsavat Dervişoğlu ve Erhan Usta seçildi.

İyi Parti'de TBMM Grup Başkanı Koray Aydın, grup başkanvekilleri ise Müsavat Dervişoğlu ve Erhan Usta seçildi.

İyi Parti'de 28'inci Dönem TBMM Grup Yönetimi belirlendi. İyi Parti grup yönetim salonunda gerçekleşen toplantıda yapılan seçimle Ankara Milletvekili Koray Aydın, oy çokluğu ile grup başkanı seçildi. İzmir Milletvekili Müsavat Dervişoğlu ile Samsun Milletvekili Erhan Usta ise yeniden grup başkanvekili seçildi.