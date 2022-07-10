İYİ Parti'de siyasi partiler arası bayramlaşma töreni gerçekleştirildi Kurban Bayramı dolayısıyla İYİ Parti'de siyasi partiler arası bayramlaşma gerçekleşti. Kurban Bayramı dolayısıyla İYİ Parti'de siyasi partiler arası bayramlaşma gerçekleşti. İYİ Parti heyeti, Kurban Bayramı dolayısıyla ziyarette bulunan siyasi parti temsilcilerini ağırladı. Ak Parti, CHP, Türkiye Değişim Partisi, Saadet Partisi, Demokrat Parti, Milli Yol Partisi, Demokratik Sol Parti, Gelecek Partisi, Deva Partisi İYİ Parti'yi ziyaret eden partiler oldu. İYİ Parti'de siyasi parti heyetlerini, Seçim İşleri Başkanı ve Ankara Milletvekili Şenol Sunat, Genel İdare Kurulu Üyesi Mehmet Arslan, Gençlik Politikaları Başkanlığı Çevre ve Ekoloji Politikaları MYK Başkanı Merve İnan ağırladı. - ANKARA İhlas Haber Ajansı / Politika Hizb-i İslami Partisi Kurban Bayramı İYİ Parti AK Parti Politika Haberler

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