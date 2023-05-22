Üye Girişi
14 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
İYİ Parti'de 'kurultay' kararı

İYİ Parti'de 'kurultay' kararı

Politika Haberleri

İYİ Parti, 24-25 Haziran'da partinin '3'üncü Olağan Kurultayı'nın gerçekleştirileceğini açıkladı.

İyi Parti, 24-25 Haziran'da partinin '3'üncü Olağan Kurultayı'nın gerçekleştirileceğini açıkladı.

Partiden yapılan açıklamaya göre; İyi Parti'3'üncü Olağan Kurultayı', 24- 25 Haziran'da gerçekleştirilecek. Genel Başkan Meral Akşener'in imzası ile Genel Başkan, Genel İdare Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu organlarının seçimi ve tüzük değişikliğine yönelik, parti Genel Sekreterliği'ne yazı gönderildiği öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

İYİ Parti Politika Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title