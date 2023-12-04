İYİ Parti'de Genel İdare Kurulu Toplantısı Sonrası 'Müstakil Seçim' Paylaşımları

İYİ Parti'de yapılan Genel İdare Kurulu (GİK) Toplantısı sonrasında parti başkanları 'müstakil seçim' konusunda paylaşımlar yaptı. Toplantının ana konusu ise CHP'nin yerel seçimlerde iş birliği çağrısı oldu.

İyi Parti'de Genel İdare Kurulu (GİK) Toplantısı sonrası İYİ Partili başkanlar "müstakil seçim" paylaşımı yaptı.

İyi Parti'de Genel İdare Toplantısı bugün gerçekleştirildi. Toplantının ana konusu ise Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) yerel seçimlerde iş birliği çağrısı oldu. Toplantı sonrasında İYİ Partili başkanlardan "müstakil seçim" paylaşımları geldi.

İyi Parti Kurumsal İlişkiler Başkanı Şükrü Kuleyin, toplantı sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Her müstakil seçimlere katılıyoruz" ifadelerini kullandı. İYİ Parti Kurucular Kurulu üyesi Rıdvan Uz ise yaptığı paylaşımda, "Hür ve müstakil" dedi. - ANKARA