İYİ Parti de asgari ücret için rakam verdi

Milyonlar 2025 yılı için belirlenecek asgari ücret rakamına kilitlenmişken dikkat çeken bir çıkış da İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'ndan geldi.

"EN AZ 28 BİN LİRA OLMALIDIR"

Asgari ücretin 2025 yılı için en az 28 bin TL olması gerektiğini ifade eden Dervişoğlu, "2024 yılı için yılsonu TÜFE tahminini en son yüzde 44 olarak revize edilmiştir. 2024 yılında yıllık ortalama tüketici fiyat artışı en az yüzde 58,5 olacaktır. Biz diyoruz ki en azından, millete çekinmeden yalan söyleme cüreti göstererek, oynadığınız sahte enflasyonu baz alın. Gerçekleşen enflasyon kadar ücret artışı yapmak, çalışanın yaşadığı refah kaybını telafi etmemektedir. İşverenlerin de durumu göz önünde bulundurularak temmuz ayında tekrar arttırılmak kaydıyla, 2025 yılının ilk yarısında net asgari ücret en az 28 bin lira olmalıdır. Bunun altında kalan ücret, Türk milletine zulümdür. Bu zulmün hesabını sormak da boynumuzun borcudur" dedi.

CHP LİDERİ ÖZEL "30 BİN TL" DİYOR

CHP lideri Özgür Özel de asgari ücret için rakam vererek şu açıklamayı yapmıştı: "Onlar diyor ki, 'Bu çok, beklentimiz 30'sa 30 verelim, 21 bin yapalım.' Düşünün seneye bu vakte, 14 ay sonrasına kadar 21 bin asgari ücret verme hesabında olanlar var. Biz bir asgari ücretli parayı nereye harcar diye baktık. Bir senede bu ne kadar artmış diye baktık, bu yüzde 76'ya denk geliyor. Ve bunu hesapladığınızda 17 bin TL'ye sadece bir yılda asgari ücretlinin muhatap olduğu enflasyon. Bütün sendikalara çağrımız budur. Asgari ücret talebimiz 30, bunun altında biz yokuz. Herkesi bu çağrıya sahip çıkmaya davet ediyorum. İtiraza devam edeceğiz. Bu memleketi size dar edeceğiz. 30'un altında biz yokuz."

FATİH ERBAKAN: 35 BİN TL'YE ÇIKARILMASI LAZIM

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan da konuyla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer vermişti: "Günümüz şartlarında asgari ücretin yetersiz kaldığını savunan Erbakan, "Asgari ücrete yüzde 100 zam yapmak demek, asgari ücretin bugün 35 bin TL'ye gelmesi demektir. Biz de Yeniden Refah Partisi olarak bunu her fırsatta dile getirdik. Bu sene asgari ücretin 35 bin TL'ye çıkarılması lazım. Çünkü yoksulluk sınırı 70 bin TL'ye gelmiş durumda. Bir evde iki asgari ücret olduğunda, karı-koca asgari ücretle geçindiğinde, o eve giren miktarın en azından yoksulluk sınırına ulaşması lazım. Tabii bununla beraber işverene de devletin gereken desteği, teşviki yapması lazım."