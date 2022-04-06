İYİ Parti'de Ağıralioğlu tartışması

İSTANBUL (İHA) - İyi Parti İstanbul Milletvekili Yavuz Ağıralioğlu, "İsmail Tatlıoğlu Bey'in partimiz adına yapmış olduğu açıklama, partimizde tarzı siyasetin gözden çıkarıldığı sarfına nazar edildiği iddialarını boşa çıkaracak, bu anlamda endişeleri ortadan kaldıracak bir açıklamadır. Bu açıklama, şahsi bir nöbet değişikliğinden ibarettir" dedi.

İyi Parti Grup toplantısından sonra gazetecilere partideki görev değişimine ilişkin açıklama yapan Ağıralioğlu, "4 yıldır genel başkanımın ve partimin bana tevcih etmiş olduğu görevleri ifa ederken kullanmış olduğum siyasi mesuliyet dilinin son divan değişikliği dolayısıyla toplumda endişe ve üzüntüye dönük makes bulması, siyasetin sorumlu dilinin bunca kamplaşma arasında ortak bir endişeye dönebileceğinin göstergesidir. Ben partim adına bana tevcih edilen bütün görevleri ifa ederken genel başkan dahil, partimizin milletvekilleri dahil, divanı dahil, yol arkadaşlarımız dahil bütün milletimizin iftihar ve öncü olduğuna inanıyorum. Bu benim siyasette, partinin siyasi sorumluluk taşıdığım alanlarda bana tevcih etmiş olduğu görevleri ifa ettiğimin huzuru olarak dönmüştür. Son divan değişikliğinin kamuoyunda bir divan değişikliğinden fazla algılanmasının sebebi hem İyi Parti'nin siyasi bir cazibe oluştururken etki gücü, hem de bu değişikliğin arkasında sadece bir divan değişikliği değil de bir tarzı siyaset mi acaba gözden çıkarılıyor? Türkiye'de siyasi kamplaşmanın, Türkiye'de siyasi kompartımanlar arası siyasetin herkesin kendi cenazesine, herkesin kendi düğününe sevinip üzülebildiği steril alanlar oluşturmuştur. Allah'a hamdolsun ki Türkiye'de siyasi iddialarımızı taşırken kullanmış olduğumuz mesuliyet dilinin, Türkiye'nin geleceğini inşa ederken iyilikte çıkmış olduğumuz bu yolun partim adına söz söyleme selahiyeti bulduğum her imkanı kullanırken millet vicdanında ortak üzüntüye dönebilmiş olması benim de, partimin de, dava arkadaşlarımın da iftihardır. Bunca kamplaşmanın arasında siyasetin ortak endişesi ya da ümidi olabilmek, bunca kamplaşmanın arasında her partilinin ortak süruru, mutluluğu olabilmek benim için de iftihardır. Dün bu partinin divan değişikliği kararı üzerinden kamuoyunda bir haftadır yapılan tartışmaların merkezinde bir divan değişikliğinin fevkinde acaba bir tarzı siyaset gözden mi çıkarılıyor endişesi vardır. Kamuoyunda ve millet nezdinde bu ilgi ve alakanın endişeye dönük olması partimize yöneltilmiş gözlerin de, benim irademde tecelli etmeye gayret ettirdiğim sözlerin de etki anlamını ihbar etmektedir. Milletimize namus sözüm şudur; ben bunca kamplaşmanın arasında, bunca siyasi kompartımanlar arasında herkesin kendine üzülüp sevindiği bu seminde memleketimin ortak üzüntüsü olabilmenin iftiharıyla partimde iyilik adına mücadele etmeye devam edeceğim. Dün İYİ Partimizin Grup Başkanı İsmail Tatlıoğlu Bey'in mevzuyla ilgili soruya verdiği cevap, bu değişikliğin bir görev değişikliği şeklinde olduğu, bir tarzı siyaset tercihinden vazgeçildiği endişeleri deruhte edecek şekildedir. Dolayısıyla İsmail Tatlıoğlu Bey'in partimiz adına yapmış olduğu açıklama, partimizde tarzı siyasetin gözden çıkarıldığı sarfına nazar edildiği iddialarını boşa çıkaracak, bu anlamda endişeleri ortadan kaldıracak bir açıklamadır. Bu açıklama, şahsi bir nöbet değişikliğinden ibarettir" dedi.

Ağıralioğlu, cuma günü İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşeceğini kaydetti. - ANKARA

İstanbul'da toplu ulaşıma yapılan zammı nasıl değerlendiriyorsunuz? — Haberler (@Haberler) April 6, 2022

İhlas Haber Ajansı / Politika