İYİ Parti'de 3 bin 379 kişi aday adaylığı başvurusu yaptı

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, aday adaylığı sürecinin tamamlandığını ve 3 bin 379 kişinin aday adaylığı başvurusu yaptığını açıkladı.

İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, aday adaylığı sürecinin tamamlandığını ve 3 bin 379 kişinin aday adaylığı başvurusu yaptığını açıkladı.

İYİ Partili Kürşad Zorlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimine yönelik aday adaylığı başvurularımız bugün sona ermiş olup, 3 bin 379 geçerli başvuru partimizce kabul edilmiştir. Bu yoğun teveccüh sebebiyle tüm milletimize şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.