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İYİ Parti Cizre İlçe Başkanı Giyasettin Kayaalp İstifa Etti

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İYİ Parti Şırnak Cizre İlçe Başkanı Giyasettin Kayaalp ve yönetimi, 7 yıldır sürdürdükleri görevlerinden istifa ettiklerini açıkladılar. Kayaalp, kamuoyuna duyurduğu istifa sebebinin lüzum üzerine olduğunu belirtti.

İyi Parti Şırnak'ın Cizre İlçe Başkanı Giyasettin Kayaalp ve yönetimi, partilerinden istifa ettiklerini açıkladı.

Yaklaşık 7 yıldır İYİ Parti Cizre İlçe Başkanlığı görevinde bulunan Giyasettin Kayaalp sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada yönetimi ile birlikte partiden istifa ettiğini duyurdu. Başkan Kayaalp yaptığı açıklamada, "2017 yılından itibaren dava bilinci ile şerefle yürütmekte olduğum İyi Parti Cizre İlçe Başkanlığı görevinden, gördüğümüz lüzum üzerine bugün itibari ile yönetimimle beraber istifa etmiş bulunmaktayız. Kamuoyuna önemle duyurulur" dedi. - ŞIRNAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

İYİ Parti Cizre

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