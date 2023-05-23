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İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz Mazbatasını Aldı

İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz Mazbatasını Aldı

Politika Haberleri

İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, mazbatasını aldı. Uz için Çanakkale İl Seçim Kurulu'nda mazbata töreni düzenlendi. Rıdvan Uz, Çanakkale halkına ve seçim süreci boyunca yaptıkları çalışmalardan dolayı partililere teşekkür etti.

İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, mazbatasını aldı.

Uz için Çanakkale İl Seçim Kurulu'nda mazbata töreni düzenlendi.

İl Seçim Kurulu Başkanı Ünsal Bayav'dan mazbatasını alan Rıdvan Uz, Çanakkale halkına ve seçim süreci boyunca yaptıkları çalışmalardan dolayı partililere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Milletvekili Uz, partililerle fotoğraf çektirdi.

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Kaynak: AA / Enishan Keskin - Politika

Milletvekili İYİ Parti Rıdvan Uz Çanakkale Politika Haberler

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