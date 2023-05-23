İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz Mazbatasını Aldı

İYİ Parti Çanakkale Milletvekili Rıdvan Uz, mazbatasını aldı. Uz için Çanakkale İl Seçim Kurulu'nda mazbata töreni düzenlendi. Rıdvan Uz, Çanakkale halkına ve seçim süreci boyunca yaptıkları çalışmalardan dolayı partililere teşekkür etti.