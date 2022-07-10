İYİ Parti Bursa teşkilatı bayramlaştı

İyi Parti Bursa İl Başkanlığı, Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirdi.

Kültürpark'taki bir kafede gerçekleşen bayramlaşma programında konuşan İYİ Parti Bursa İl Başkanı Selçuk Türkoğlu, şehitlere rahmet ve ailelerine de başsağlığı diledi.

Daha iyi Türkiye için hep birlikte mücadele vereceklerini ifade eden Türkoğlu, "Bu mübarek bayram gününde ilk önce hatırlayacağımız şey, bugün eğer bir bayram kutlayabiliyorsak, ezanlarımız okunabiliyorsa, bayrağın göklere çekildiği zamanda altında yaşayabiliyorsak Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şehitlerimiz sayesinde. Rahmetle, minnetle bu vesileyle bir kez daha anıyoruz. Mekanları cennet olsun." dedi.

Türkoğlu, İYİ Parti Bursa teşkilatı olarak aynı şevk ve heyecanla ilk günkü gibi koşturmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Bayramlaşma törenine katılan İYİ Parti TBMM Grup Başkanı ve Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu da selamlama konuşması yaparak, herkesin bayramını kutladı.

Konuşmaların ardından DEVA Partisi Mudanya İlçe Başkanlığı görevinden istifa ederek, İYİ Parti'ye geçen Dilek Durak ile beraberindekilere ve partiye yeni katılanlara rozet takıldı.

Bayramlaşma törenine İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Erozan, bazı CHP milletvekilleri, CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ile partililer katıldı.