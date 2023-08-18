İYİ Parti, BM Barış Gücü'nün KKTC'ye müdahalesine karşı çıkıyor

İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü'nün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Pile-Yiğitler yolu yapımına müdahalesine ilişkin, "İYİ Parti olarak bu haksızlık ve hukuksuzluğun karşısındayız ve elbette Kuzey Kıbrıs Türk halkının yanındayız." ifadesini kullandı.

Zorlu, yazılı açıklamasında, KKTC'nin Pile köyü sakinlerinin KKTC'ye ulaşımı amacıyla 17 Ağustos'ta başladığı yol yapım çalışmalarının BM Barış Gücü askerilerince engellenmek istendiğini anımsattı.

"İYİ Parti olarak bu haksızlık ve hukuksuzluğun karşısındayız ve elbette Kuzey Kıbrıs Türk halkının yanındayız." ifadesini kullanan Zorlu, şunları kaydetti:

"Az önce Sayın Genel Başkanımız adına KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ı da arayarak partimizin bu kararlılığını kendilerine ilettik çünkü çoğunluğu Türk olan Pile köyü, Türk tarafına göre ara bölgede, BM'ye göre ise tampon bölgede yer almaktadır. Rum olanlar da güneye geçip ihtiyaçlarını karşılayabilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığımızın da BM nezdinde girişimleri derhal yaparak gerekli tavrı ortaya koyması çağrısında bulunuyoruz."