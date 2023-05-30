İYİ Parti Başkanlık Divanı Toplandı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener başkanlığında, Başkanlık Divanı toplandı. Toplantıda, milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarıyla ilgili değerlendirme yapılması bekleniyor.