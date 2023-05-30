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İYİ Parti Başkanlık Divanı Toplandı

Politika Haberleri

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener başkanlığında, Başkanlık Divanı toplandı. Toplantıda, milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarıyla ilgili değerlendirme yapılması bekleniyor.

İYİ Parti Başkanlık Divanı, Genel Başkan Meral Akşener başkanlığında toplandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bugün Ankara'da genel merkez ek binasında partisinin Başkanlık Divanı'nı topladı. Toplantıda, milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarıyla ilgili değerlendirme yapılması bekleniyor.

Kaynak: ANKA / Politika

Meral Akşener Milletvekili İYİ Parti Politika Haberler

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