İYİ Parti Başkanlık Divanı Genel Başkan Dervişoğlu Başkanlığında Toplandı
İYİ Parti, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu başkanlığında Başkanlık Divanı üyeleriyle bir araya geldi. Toplantı partinin genel merkez ek binasında gerçekleştirildi.
İyi Parti'de Başkanlık Divanı üyeleri, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu başkanlığında bir araya geldi.
İyi Parti Başkanlık Divanı, Genel Başkan Müsavat Dervişoğlu başkanlığında toplandı. Dervişoğlu, partinin genel merkez ek binasında yapılan toplantıda, Başkanlık Divanı üyeleriyle bir araya geldi.