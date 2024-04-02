YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Üye Girişi
YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçlar İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Haberler

İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya, Meral Akşener'in Yanında Olduğunu Söyledi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya, partisinin olağanüstü kongre sürecinde Genel Başkan Meral Akşener'in yanında olduğunu söyledi.

Kaya, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türk demokrasisinin yerel seçimlerde sağlıklı bir sınav verdiğini, bundan mutlu olduklarını dile getirdi.

Kaya, Antalya'nın yararına yapılacak her türlü çalışmada belediye başkanlarının yanında olacaklarını, kapılarının her zaman açık olduğunu belirtti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yerel seçimlerin ardından olağanüstü kongreye gitme kararı aldığını anımsatan Kaya, şunları kaydetti:

"Milletimizin sandıkta bize verdiği mesajın gereğini yerine getirmek, öz eleştirimizi yapmak ve Cumhuriyet'imizin ikinci asrında milletimize yaraşır bir ülkenin inşası ve ihyası için üstümüze düşen sorumluluğun farkındayız. Kongrede, sandıkta milletimizin bize verdiği mesajı rehber edinerek, Genel Başkanımız Meral Akşener liderliğinde sorumluluğunu taşıdığımız misyonumuzu hayata geçirmek için gerekli istişare ve öz eleştiri mekanizmalarımızı çalıştırarak yeniden yapılanacağız. Partimizin kongre sürecinde tüm varlığımla Genel Başkanım Sayın Meral Akşener'in yanındayım."

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: AA / Politika

Meral Akşener Milletvekili İYİ Parti Antalya Basın Toplantısı Partiler Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 2 Nisan Salı 2024? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 2-3 Nisan 2024 Antalya su kesintisi listesi! Survivor kim kazandı? 2 Nisan Salı Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 2-3 Nisan 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Organize İşler oyuncuları! Organize İşler 2 Sazan Sarmalı filmi hangi kanalda? Konusu nedir, oyuncuları kim? Organize İşler 2 Sazan Sarmalı özeti! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 2-3 Nisan 2024 İzmir su kesintisi listesi! Organize İşler Sazan Sarmalı konusu nedir? Organize İşler Sazan Sarmalı oyuncuları kimler, nerede çekildi? Organize İşler 2 Sazan Sarmalı nerede çekildi? Organize İşler 2 ne zaman, hangi çekildi? Organize İşler 2 Sazan Sarmalı konusu ne, oyuncuları kimler? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 2-3 Nisan 2024 Ankara su kesintisi listesi! 5. Dalga konusu ne, oyuncuları kimlerdir? 5. Dalga nerede çekildi, hangi ülke yapımı? 5. Dalga ne zaman çıktı? Uçuş Planı filmi konusu nedir? Uçuş Planı filmi oyuncuları kimler! Uçuş Planı filmine ilişkin detaylar 3 Nisan 2024 Günlük Burç Yorumları: 3 Nisan Çarşamba burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Van Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu, kayyum mu atandı? Yaban Çiçekleri dizisi final mi yapıyor? ATV'nin yeni dizisi neden final yapıyor? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 2 Nisan GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE!
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title