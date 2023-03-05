İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, partisinden istifa etti (2)
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İSTİFASINI GERİ ÇEKTİİYİ Parti'den istifa ettiğini duyuran Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, kararını değiştirerek istifasını geri aldı.
İSTİFASINI GERİ ÇEKTİ
İYİ Parti'den istifa ettiğini duyuran Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, kararını değiştirerek istifasını geri aldı. Altıntaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile görüşmesi sonrası kararını değiştirdiğini söyledi. Altıntaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli Genel Başkanımızla yaptığım istişare ve değerlendirme sonucu partimden istifamı geri almış bulunuyorum" dedi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Umutcan Ören - Politika