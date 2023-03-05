İYİ Parti Ankara Milletvekili Altıntaş istifasını geri çektiğini açıkladı

İYİ Partiden istifa ettiğini duyuran Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, Genel Başkan Meral Akşener ile görüşmesi sonrası istifasını geri çektiğini bildirdi.

İYİ Partiden istifa ettiğini duyuran Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, Genel Başkan Meral Akşener ile görüşmesi sonrası istifasını geri çektiğini bildirdi.

Altıntaş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Değerli Genel Başkan'ımızla yaptığım istişare ve değerlendirme sonucu partimden istifamı geri almış bulunuyorum." ifadelerini kullandı.

Altıntaş, Akşener ile görüşmesinde cumhurbaşkanlığı aday belirleme sürecinin daha kapsayıcı ve kucaklayıcı bir şekilde yürütüleceğine dair inancının arttığını belirterek, özledikleri huzur ve güven dolu günlere bir an önce kavuşma dileğinde bulundu.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile değerlendirmelerine de değinen Altıntaş, "Son günlerde liderler seviyesindeki iletişim dilinin toplumun geniş kitlelerinde itham edici ve ayrıştırıcı hale gelmesinin, karşı karşıya olduğumuz problemlerin çözümünü zorlaştırdığına dair inancımı dile getirdim." ifadelerine yer verdi.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla partisinden istifa ettiğini duyurmuştu.