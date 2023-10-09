İYİ Parti Ankara İl Teşkilatı Genel Başkan'a Destek Açıklaması Yaptı

İYİ Parti Ankara İl Teşkilat Başkanı Akif Sarper Önder ve ilçe başkanları, Genel Başkan Meral Akşener'e destek açıklaması yaptı. Önder, Türk milletine hak ettiği bir seçenek sunmak için mücadele ettiklerini belirtti.

İyi Parti Ankara İl Teşkilat Başkanı Akif Sarper Önder, İYİ Parti Ankara ilçe başkanları ile Genel Başkan Meral Akşener'e destek açıklaması yaptı.

Önder ve ilçe başkanları, parti genel merkezinin ek binasının önünde açıklama yaptı.

İYİ Parti Ankara İl Teşkilat Başkanı Önder, gazetecilere yaptığı açıklamada, milletten değil, pazarlıktan medet uman ittifak siyasetini reddettiklerini belirterek, "Önüne gelenin siyasi çıkarlarına göre manevra yapmaya kalktığı Türk milliyetçiliğinin gür sesini duyuracağımıza, 81 ilde kendi adaylarımızla hür ve müstakil siyasetimizle tek başımıza, milletimizin huzuruna çıkacağımıza ve Genel Başkanı'mızın her zaman bir adım arkasında duracağımıza söz veriyoruz." dedi.

Türk milletine hak ettiği bir seçenek sunmak için "kibrin yüksek dağlarıyla mücadeleye çıktıklarını" söyleyen Önder, şunları kaydetti:

"Türk milletine, asaletine yakışır bir gelecek sunmak için batılın kör karanlığıyla mücadeleye çıkıyoruz. Türk milletini zengin, güçlü ve mutlu bir Türkiye'ye kavuşturmak için vasatlık dipsiz kuyusuyla mücadeleye çıkıyoruz. 85 milyon Türk milletine, hür ve müstakil İYİ Parti'yi göstermeye geliyoruz. Ankara teşkilatları olarak hür ve müstakil İYİ Parti'yi göstermeye, 81 ilde tek başımıza milletin karşısına çıkmaya hazır olacağımızı, Genel Başkanı'mız ve partimizin yanında tam destek verdiğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz."