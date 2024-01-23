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İYİ Parti, Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayını yarın açıklayacak

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yarın Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayını açıklayacak.

İyi Parti, Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayını yarın açıklayacağını duyurdu.

İyi Parti Sözcüsü Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu'nun yaptığı açıklamaya göre, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yarın 14.30'da Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayını açıklamak üzere partisinin genel merkezinde basın mensuplarıyla bir araya gelecek. Akşener, partisinin Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayını açıklayacak.

İYİ Parti, 31 Mart Mahalli İdariler Seçimine ilişkin bugüne kadar 12 büyükşehir, 17 il, 175 ilçe ve 20 beldede adaylarını açıkladı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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