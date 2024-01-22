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İYİ Parti, Ankara adayını yakında açıklayacak

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İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, Ankara adayının yakında açıklanacağını söyledi. Zorlu, İstanbul adayının da daha sonra açıklanacağını belirtti.

İyi Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Çok kısa bir süre içerisinde, günler içerisinde Ankara adayımızı milletimizin takdirlerine sunacağız" dedi.

İyi Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, parti genel merkezinde açıklamalarda bulundu. Zorlu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın genel seçimlerden önce İYİ Parti'ye CV gönderdiği ve bu girişimin olumlu bulunmadığına yönelik iddiaları yalanladı. İYİ Parti'nin Ankara ve İstanbul'daki aday belirleme çalışmaları ile ilgili soru üzerine Zorlu, "Şu ana kadar 12 büyükşehir, 17 il, 175 ilçe ve 20 beldede adaylarımızı açıkladık. Tek başımıza girme kararımızın ardından buz kırıldı, yol açıldı. Artık İYİ Parti'nin önünün açıldığını ve milletimizin bu kararlılığımızı hissederek bizimle bu mücadeleye doğru ilerlediğini görüyoruz. Ankara ve İstanbul'a gelince; artık son aşamaya gelindi. Çalışmalar neredeyse tamamlandı. Öncelikle çok kısa bir süre içerisinde, günler içerisinde Ankara adayımızı milletimizin takdirlerine sunacağız. Sonra da İstanbul adayımızı açıklayacağız" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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