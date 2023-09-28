İYİ Parti Anayasa Komisyonu Çalışmalarına Başladı

İYİ Parti'nin anayasa konusundaki siyasi tutumunu ortaya koymak amacıyla oluşturulan "Anayasa Komisyonu" çalışmalarına başladı.

Genel Başkan Meral Akşener'in talimatıyla Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural başkanlığında oluşturulan komisyonda, Hukuk ve Adalet Politikaları Başkanı Ahmet Zeki Üçok, Göç Politikaları Başkanı Tolga Akalın, Toplumsal Politikalar Başkanı Ece Güner, Şehircilik Politikaları ve Afet Yönetimi Başkanı Türker Yörükçüoğlu, Milli Güvenlik Politikaları Başkanı Ali Demir ile Kadın Politikaları Başkanı Ünzile Yüksel yer alıyor.

Alınan bilgiye göre, komisyon, bir anayasanın dayanması gereken temel omurga ile partinin bu omurgadaki siyasal duruşunu çalışacak, "100 yıllık Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milletinin anayasası" ekseninde tutum ve yaklaşımını ortaya koyacak.

"Parti olarak, anayasa konusunda duracağımız yer..."

İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Vural, AA muhabirine, partinin yeni anayasa çalışmalarıyla ilgili konuştu.

Komisyonun, "anayasa değişikliği" konusundaki çalışmasının, partinin tutumu olacağını söyleyen Vural, şunları kaydetti:

"Parti olarak, anayasa konusunda duracağımız yer, 100 yıllık Cumhuriyetimizin kuruluş ve tecrübeleri ile gelecek yüzyılla ilgili beklentileri doğrultusunda hangi konuların ele alınması ve nasıl bakılması gerektiği. Anayasanın arkasında bir zihniyet olur, bir devlet yönetim fikri olur, anayasanın arkasında duran iradenin değerleri olur. Yani bir siyasal pozisyondan öteye kadim olarak Cumhuriyetimizin kuruluşu, milletimizin bu süreç içerisindeki değerleri, ihtiyaçları neler olmalı, bu konuda tutum belirleyeceğiz."

Oktay Vural, "Anayasa değişikliği" için uzlaşma ve diyalog zemini olması gerektiğinin altını çizerek, "Anayasayla ilgili tartışmaların, değerlendirmelerin iklimi önemli. Türkiye bir seçim ortamına girdi. Bu süreçte bir anayasa tartışması, bunun siyasi rekabet ya da seçim malzemesi olarak kullanılması, çabaları akamete uğratır. Sağlıklı bir diyalog zemini oluşması için seçimden sonraki bir süreçte anayasa konusunun değerlendirilmesinin, görüşlerin o süreçten sonra kamuoyuyla paylaşılmasının daha uygun olduğunu düşünüyoruz. En sağlıklı ortamın seçimden sonra olduğunu düşünüyoruz." ifadesini kullandı.