İYİ Parti Aksaray Teşkilatı Öğrenci Andı'nın Kaldırılmasına Tepki Gösterdi

KEMAL ONUR ATALAY

İyi Parti Aksaray Teşkilatı, Milli Eğitim İl Müdürlüğü önünde açıklama yaptı. Partililerin Öğrenci Andı'nı okuduğu açıklamada; İYİ Parti Aksaray İl Başkanı Sercan Belgemen, iktidara "Seçim döneminde bizden kopya çekerek verdiğiniz ücretsiz yemek sözünü yerine getirin" diye seslendi.

İYİ Parti'nin ülke genelinde ekonomik krizin velilere etkisi ve Öğrenci Andı'nın kaldırılmasına tepki amacıyla eş zamanlı yaptığı eylem kapsamında Aksaray İl Başkanlığı da Milli Eğitim Müdürlüğü önünde açıklama yaptı. Partililer, Öğrenci Andı'nı okurken; İl Başkanı Sercan Belgemen de şu açıklamayı okudu:

"2023-24 eğitim öğretim yılı, bugün çalan ilk ders zili ile başladı. Eğitim politikalarını önceleyen ve Cumhuriyet değerlerimizi, ülkemizin bekası için her daim içselleştiren İYİ Parti mensupları olarak, bugün tıpkı burada olduğu gibi 81 ilimizde eş zamanlı olarak sahalardayız, alanlardayız, karşınızdayız.

"MEB MÜFREDATI DIŞINDA FAALİYETLERDE BULUNMAK EĞİTİM SÜRECİNİ OLUMSUZ ETKİLİYOR"

Pek çok konuda olduğu gibi eğitim politikalarında da ipin ucunun kaçırıldığına, toplumsal değerlerimizin özümsenmesiyle ilgili hassasiyetlerin eğitimde de terk edildiğine üzülerek tanık oluyoruz. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'na göre eğitim bir uzmanlık alanı ve öğretmenlik de bir ihtisas mesleğidir. Bilinmelidir ki; Vakıflar, cemaat, dernek grup ve benzeri din eğitimi veya değerler eğitimi adına MEB müfredatı dışında birtakım faaliyetlerde bulunmak, ülkemizdeki eğitim ve öğretim sürecini olumsuz etkiliyor. Zira bu tür faaliyetlerde bulunan grupların hangi müfredata, hangi programa bağlı kaldıkları da meçhuldür ve bu durum oldukça tehlikelidir. Şunu özellikle belirtmek isteriz ki; çağdaş ve modern eğitim ile birlikte, eğitimde fırsat eşitliğinin sağlanması her zaman olduğu gibi öncelikli talebimizdir.

"ANDIMIZ TEKRAR BÜTÜN YURT SATHINDA OKUTULMAYA BAŞLANMALIDIR"

Bıkmadan usanmadan, her türlü mecrayı kullanarak her fırsatta bu talebimizi haykırıyoruz, çünkü ülkemizin temel sorunu budur. Bugün de içinde bulunduğumuz eğitim sistemi, ne yazık ki, birey yetiştirme değil, seçmen yetiştirme üzerine kuruludur. Çocuklarımızın, 'Ne mutlu Türküm diyene!' diye haykırmasından rahatsızlık duyanların gerçek niyetinin, kimliksiz bir zihniyete sahip, kula kulluk eden bağımlı bireyler yetiştirmek olduğu net biçimde anlaşılmıştır" ifadelerini kullanırken, konuşmasına şu şekilde devam etti:

"Devlet denetiminde olması gereken okullarımızda ve öğrenci yurtlarımızda, dar ve sabit gelirli ailelerin çocuklarını ücretsiz yararlandırmaları esas alınmalıdır. Devletimizin hiçbir biriminin olur vermediği, kaçak tanımlamasıyla tarif edilen sözde eğitim ya da barınma merkezlerine, bırakın müsamaha gösterilmesini, derhal kapatılmalarıyla ilgili işlemler gecikmeksizin yapılmalıdır. Ülkemizin geleceği olan çocuklarımızda, milli bilincin ve ulusal değerlerimize aidiyet duygusunun güçlenmesi için; yargı kararına rağmen yasaklanan 'Andımız' tekrar bütün yurt sathında okutulmaya başlanmalıdır.

"KIRTASİYE MASRAFLARININ YÜKÜ DEVLETİMİZ TARAFINDAN SÜBVANSE EDİLMELİ"

Ailelerin belini büken ağır kırtasiye masraflarının yükü devletimiz tarafından sübvanse edilmeli, okul ve derslik sayısının yetersizliği ile sınıf mevcudiyetlerinin aşırı kalabalıklığından kaynaklanan sorunlar giderilmelidir. Öğretmen açığı, atanamayan öğretmenlere ders başı yaptırılmasıyla telafi edilmeli, okulsuz köyler ve taşımalı eğitim sisteminin sancıları ortadan kaldırılmalıdır. Biliyoruz ki; Türkiye'de İlkokul 4. sınıfların yüzde 40'ı ve 8. sınıfların yüzde 46'sı okula aç gidiyor ve tam 1 milyon 358 bin çocuk açlık sınırında bulunuyor. İYİ Parti olarak çocuklarımıza o nedenle okullarda beslenme projesi geliştirmiştik. Şimdi burada iktidara sesleniyoruz; hadi bakalım seçim döneminde, bizden kopya çekerek verdiğiniz ücretsiz yemek sözünü yerine getirin! Kısacası, öğrencilerimizdeki beslenme sorunlarının üzerine mutlaka ama mutlaka eğilinmeli, sağlıklı ve nitelikli bireyler yetiştirilmesi için eğitimimiz, dünyadaki evrensel kalite standartlarına yükseltilmelidir. Öğretmenlerin açlık sınırında özellikle özel okullarda çalıştırılmalarının önüne geçilmeli, ebeveynlerin üzerindeki maddi manevi ekstra bir yük olan servis çilesine son verilmelidir."