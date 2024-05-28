İYİ Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır: Güzelyurt'ta İYİ Parti'nin adayı tekrar kazanacak

İyi Parti Aksaray Milletvekili Turan Yaldır, Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde 2 Haziran Pazar günü yenilenecek ilçe belediye başkanlığı seçiminde kendi adaylarının yeniden kazanmasını beklediklerini bildirdi.

Yaldır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde İlçe Seçim Kurulunca seçimlerin yenilenmesi kararını değerlendirdi.

İlçe statüsüne 35 yıl önce kavuşan Güzelyurt'un Aksaray'ın en geride kalan ilçesi durumunda olduğunu ifade eden Yaldır, ilçenin devlet hizmetlerinden ve yatırımlarından da yararlanamadığını öne sürdü.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde İYİ Parti Güzelyurt ilçe belediye başkan adayı Hazim Turan'ın seçimi kazandığını ancak ilçe seçim kuruluna yapılan itiraz sonucunda seçimlerin yenilenmesi kararı alındığını anımsatan Yaldır, "31 Mart yerel seçimlerinden sandıktan zaferle çıkan İYİ Parti belediye başkan adayımız Hazım Turan'ın ve Güzelyurt'un hakkını gasbediyorlar. Bilerek ve isteyerek kısıtlı iki vatandaşımıza oy kullandırarak kaybettikleri seçimi yaptıkları hile ile iptal ettirenler inanıyorum ki 2 Haziran'daki seçimde de ilk seçimde olduğu gibi sandığa gömülecekler ve tarihi bir farkla İYİ Partinin ve Hazim Turan başkanımızın zaferinin önüne geçemeyecekler." ifadelerini kullandı.