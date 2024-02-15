İYİ Parti Aday Tanıtımında Gerginlik

İyi Parti'nin Aydın'da düzenlediği aday tanıtım toplantısının girişinde gerginlik yaşandı. Aday tanıtımının yapıldığı salonu zorla girmek isteyen şahıs karakola götürüldü.

Edinilen bilgiye göre, İYİ Parti'nin Aydın Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirdiği aday tanıtım toplantısına "Demokrasi var girerim" diyerek partililerin itirazına rağmen içeri girmeye kalkışan bir kişi ile partililer arasında tartışma yaşandı. Partililer tarafından ismi emniyete verilip, toplantı salonuna alınması istenmeyen Süleyman T.'ye girişte polis ekipleri izin vermedi. Bunun üzerine Süleyman T. toplantıya girmekte ısrarcı olunca partililerden Tarık Y. ile arasında gerginlik yaşandı. Polise de direnen Süleyman T., polis tarafından emniyete götürüldü. Aday tanıtım programı öncesi yaşanan gerginlik kameralara yansıdı. - AYDIN