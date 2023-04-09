İYİ Parti aday listesini bugün YSK'ya sunacak
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İYİ Parti'nin 28. dönem milletvekilleri aday listesi bugün yetkililer tarafından Yüksek Seçim Kurulu'na sunulacak.
İyi Parti'nin 28. dönem milletvekilleri aday listesi bugün yetkililer tarafından Yüksek Seçim Kurulu'na sunulacak.
İyi Parti'nin 28. dönem milletvekilleri aday listesi; İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, İYİ Parti Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır ve İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat tarafından saat 14.00'te Yüksek Seçim Kurulu'na sunulacak. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika