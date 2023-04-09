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İYİ Parti aday listesini bugün YSK'ya sunacak

İYİ Parti aday listesini bugün YSK'ya sunacak

Politika Haberleri

İYİ Parti'nin 28. dönem milletvekilleri aday listesi bugün yetkililer tarafından Yüksek Seçim Kurulu'na sunulacak.

İyi Parti'nin 28. dönem milletvekilleri aday listesi bugün yetkililer tarafından Yüksek Seçim Kurulu'na sunulacak.

İyi Parti'nin 28. dönem milletvekilleri aday listesi; İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz, İYİ Parti Mali İşler Başkanı Ümit Dikbayır ve İYİ Parti Seçim İşleri Başkanı Şenol Sunat tarafından saat 14.00'te Yüksek Seçim Kurulu'na sunulacak. - ANKARA

Seçim Sonuçları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Yüksek Seçim Kurulu Ümit Dikbayır Uğur poyraz İYİ Parti Politika Haberler

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