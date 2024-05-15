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İYİ Parti Adana Milletvekili Bilal Bilici İstifa Etti

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İYİ Parti Adana Milletvekili Bilal Bilici, partisinden istifa etti. Bilici, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 2023 yılında gerçekleşen seçimlerde İYİ Parti'den milletvekili seçildiğini, geçen süre içerisinde millet ve partisi için elinden gelen çabayı sarf ettiğini belirtti. İYİ Parti ailesinin bir üyesi olarak görev yaptığı süre içerisinde çok değerli dostlar edindiğini aktaran Bilici, 'Başta İYİ Parti'ye oy vermiş Adanalı hemşerilerim olmak üzere teşkilatlarda hiçbir karşılık beklemeden sadece vatan sevgisi ile görev yapan herkese bana olan destekleri için gönülden teşekkür ederim. Geldiğimiz noktada bu çatı altında faydalı olamayacağımdan istifa ettiğimi belirtiyorum.' ifadelerini kullandı. Bilici'nin istifasıyla İYİ Parti'nin TBMM'deki sandalye sayısı 37'ye düştü.

İYİ Parti Adana Milletvekili Bilal Bilici, partisinden istifa etti.

Bilici, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, 2023 yılında gerçekleşen seçimlerde İYİ Parti'den milletvekili seçildiğini, geçen süre içerisinde millet ve partisi için elinden gelen çabayı sarf ettiğini belirtti.

İYİ Parti ailesinin bir üyesi olarak görev yaptığı süre içerisinde çok değerli dostlar edindiğini aktaran Bilici, "Başta İYİ Parti'ye oy vermiş Adanalı hemşerilerim olmak üzere teşkilatlarda hiçbir karşılık beklemeden sadece vatan sevgisi ile görev yapan herkese bana olan destekleri için gönülden teşekkür ederim. Geldiğimiz noktada bu çatı altında faydalı olamayacağımdan istifa ettiğimi belirtiyorum." ifadelerini kullandı.

Bilici'nin istifasıyla İYİ Parti'nin TBMM'deki sandalye sayısı 37'ye düştü.

Kaynak: AA / Politika

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