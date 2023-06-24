İYİ Parti 3. Olağan Kurultayı Başladı

İYİ Parti 3. Olağan Kurultayı, Divan Başkanı ve yardımcılarının seçilmesiyle başladı. Genel Başkan Meral Akşener'in katılımıyla gerçekleştirilen kurultayda, Genel İdare Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu üyeleri seçilecek.

İyi Parti'de 3. Olağan Kurultayı başladı

ANKARA - İYİ Parti 3. Olağan Kurultayı, İYİ Parti Grup Başkanvekili Divan Başkanı Dursun Müsavat Dervişoğlu'nun yanı sıra Divan Başkan Yardımcıları İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ile İYİ Parti GİK ( Genel İdare Kurulu ) Üyesi Kadriye Ünler'in seçilmesiyle çalışmalarına başladı.

ATO Congresium'da "Rotamız Net Pusulamız Millet" sloganıyla gerçekleştirilen İYİ Parti 3. Olağan Kurultayında, Genel Başkan Meral Akşener'in gelmesi ve delegeleri selamlamasının ardından Divan Başkanlığı oluşturuldu.

İYİ Parti 3. Olağan Kurultayı, İYİ Parti Grup Başkanvekili Divan Başkanı Dursun Müsavat Dervişoğlu'nun yanı sıra Divan Başkan Yardımcıları İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz ile İYİ Parti GİK Üyesi Kadriye Ünler'in seçilmesiyle çalışmalarına başladı.

Ardından da Kurultay Gündemi gereği, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Kurultayda, genel başkanın yanı sıra 50 üyeden oluşacak Genel İdare Kurulu ile 11 üyeden oluşacak Merkez Disiplin Kurulu üyeleri seçilecek.

Öte yandan, Kurultay'da platforma kurulan dev ekranda ise Genel Başkan Meral Akşener'in yanı sıra Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün portresi yansıtıldı.

Ayrıca Poyraz, İYİ Parti 3. Olağan Kurultayı'nın bin 70 delegenin katılımıyla çalışmalarına başladığını da ekledi.