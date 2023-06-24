İYİ Parti 3. Olağan Kurultayı Başladı

İYİ Parti 3. Olağan Kurultayı, Genel Başkan Meral Akşener'in katılımıyla başladı. Kurultayda, divan başkanlığına Müsavat Dervişoğlu, başkan yardımcılıklarına Uğur Poyraz ve Kadriye Ünler seçildi. GİK ve MDK üyeleri de seçilecek.