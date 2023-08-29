İYİ Parti, 2024 yerel seçimlerinde İstanbul ve Ankara'da kendi adaylarını çıkaracak

İYİ Parti Sözcüsü ve Medya İlişkileri Başkanı Kürşad Zorlu, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara'da kendi adaylarını çıkaracaklarını açıkladı. Zorlu, ittifak yerine kendi adaylarını çıkarmayı tercih ettiklerini belirtti.

İyi Parti Sözcüsü Zorlu: " ( İstanbul ve Ankara'da) Kendi adaylarımızı çıkaracağız"

ANKARA - İYİ Parti Sözcüsü ve Medya İlişkileri Başkanı Kürşad Zorlu, 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimlere ilişkin İstanbul ve Ankara'da kendi adaylarını çıkaracaklarını açıkladı.

İYİ Parti Sözcüsü ve Medya İlişkileri Başkanı Kürşad Zorlu, partisinin genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Zorlu, "Yerel seçimlerde İstanbul ve Ankara'da ittifak yapılacak mı?" sorusuna, "Kendi adaylarımızı çıkaracağız. Bunun hazırlık ve çabası içerisindeyiz. Çok kısa bir sürede bu hazırlıkları tamamladığımızda milletimizle bilgisini paylaşacağız" yanıtını verdi.

"Kendi adaylarımızı çıkarmanın gayreti içerisindeyiz"

Yerel seçimlerde iş birliğinin nasıl yapılacağı sorusu üzerine Zorlu, "Genel Başkanımızın konuşmasında ittifak yerine, milletimizin isteği hasıl olduğunda ve her yörenin yerel şartları dikkate alınarak iş birliklerinin belli yerlerde olabileceğine yönelik bir ifadesi oldu. Bizim için önemli olan yerelde hizmetin nasıl gerçekleşeceği. Cumhur İttifakı'nın paydaşlarının ortaya koyduğu anlayış 'Merkezde biz, yerelde biz, her yerde biz. O zaman hepimiz Türkiye'yiz' böyle bir anlayış yok. Türkiye bu anlayış ile idare edilemez. Biz 85 milyon insanımızın çoğulculuğu, zenginliğini ortaya koyacak bir seçim atmosferi istiyoruz. Bu anlamda da kendi adaylarımızı çıkarmanın gayreti içerisindeyiz. Çalışmalarımızı başlattık" dedi.

Zorlu, yerel seçim çalışmalar çerçevesinde Akşener'in Eylül ayının ortasından itibaren teşkilatlarla bir araya gelmeye başlayacağını açıkladı.