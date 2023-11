Ivanka Trump, sivil dolandırıcılık davasında ifade verdi

ABD eski Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump, babası ve aile şirketleri hakkındaki sivil dolandırıcılık davası kapsamında verdiği ifadede, suç iddialarının temelini oluşturan mali tablolarla ilgili bilgisinin olmadığını söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) eski Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump, babasına ait Trump Organization şirketinin banka kredileri ve sigorta işlemleri konusunda daha iyi ticari şartlar elde etmek için fazla mal varlığı bildiriminde bulunmakla suçlandığı 250 milyon dolarlık sivil dolandırıcılık davası kapsamında ifade vermek üzere New York'taki Manhattan Adliyesi'ne geldi.

Duruşma öncesinde açıklamalarda bulunan New York Başsavcısı Letitia James, Ivanka Trump'ın babasının şirketine finansman sağlanmasına yardımcı olduğunu belirterek, Ivanka Trump'ın "sivil dolandırıcılık" davasının son tanığı olacağını söyledi. "Ivanka Trump, hileli mali durum beyanlarına dayanarak uygun koşullu krediler almak için müzakereler yürüttü" diyen James, "Bugün kendisini şirketten uzak göstermeye çalışacak, ancak ne yazık ki gerçekler onun aslında bu işe çok fazla karıştığını ortaya çıkaracak" şeklinde konuştu.

Ivanka Trump ifade verdi

Mahkemedeki ifadesinde profesyonel geçmişi ve Trump Organization şirketi için yaptığı işler hakkındaki sorularını yanıtlayan Ivanka Trump, zamanının çoğunu Washington DC'deki otele dönüştürülen eski postane ve Florida'daki Doral Golf tesisinin geliştirilmesi üzerine çalışarak geçirdiğini söyledi. Eşi Jared Kushner'ın kendisini 2011 veya 2012 yılında Deutsche Bank'ın Özel Varlık Yönetimi grubundaki bankacı Rosemary Vrablic ile tanıştırdığını söyleyen Trump, bankanın kredi işlemleri için babasının mali raporlarını isteyip istemediği veya kendisinin bunu teklif edip etmediğini hatırlamadığını belirtti. Eski postane projesinin finansmanına ilişkin eşi Jared Kushner ile yaptığı mesajlaşma da kendisine sorulan Trump, "Eşim de emlak işinde çalışıyordu ve bana farklı bir bakış açıları sağlıyordu. Bu nedenle gayrimenkul konusunda özel olarak ne üzerinde çalıştığımızı periyodik olarak tartışıyorduk" yanıtını verdi.

"Mali tablolarla ilgili bilgim yok"

Davanın temelini oluşturan mali tablolarla ilgili soruları da yanıtlayan Trump, babasının kişisel beyanlarının hazırlanmasında yer almadığını belirtti. Varlık değerlendirme sürecine yardım etmediğini ifade eden Trump, "Mali durum tablolarının hazırlanma sürecine dahil değildim. Bu yüzden tablolar hazırlanırken neyin dikkate alındığını veya dikkate alınmadığını söyleyemem" ifadelerini kullandı.

"Bizimle çalışmaktan memnunlardı"

İfadesinin ardından çapraz sorgusu yapılan Ivanka Trump'a, Donald Trump'ın Avukatı Jesus Suarez tarafından Deutsche Bank'ın özel varlık yönetimi bölümünün eski genel müdürü Rosemary Vrablic ile arasındaki görüşmeler soruldu. Ailesinin Florida'daki Doral golf tesisinin yenilenmesine ilişkin planını finansman görüşmeleri sürecinde Deutsche Bank ile paylaştığını söyleyen Trump, "Oldukça heyecanlandılar. Mülkü gezmek ve satın alma öncesinde incelemek için ekipler gönderdiler" dedi. Trump, "Rosemary ve ekip üyeleri bana sürekli olarak bizimle çalışmaktan ne kadar memnun olduklarını söylüyordu" diye konuştu.

250 milyon dolarlık dava

New York Başsavcısı Letitia James tarafından açılan sivil dolandırıcılık davasında Donald Trump, çocukları, Trump Organization şirketi ve bazı yöneticileri banka kredileri ve sigorta işlemleri konusunda daha iyi ticari şartlar elde etmek için fazla mal varlığı bildiriminde bulunmakla suçlanmıştı. Değerleri abartılan varlıklar arasında Trump'ın Florida'daki Mar-a-Lago malikanesi, Manhattan Trump Tower'daki çatı katı dairesi ve çeşitli ofis binaları ile golf sahalarının bulunduğu iddianamede yer almıştı. Dava kapsamında savcılık, en az 250 milyon dolar para cezası, Trump ile oğulları Donald Jr. ve Eric Trump'ın New York'taki iş faaliyetlerinin yasaklanması ve Trump ve şirketine beş yıllık ticari gayrimenkul yasağı getirilmesi talebinde bulunmuştu. Donald Trump'ın çocukları Donald Trump Jr. ve Eric Trump da geçen hafta aynı dava kapsamında ifade vermişti. Donald Trump ise yargı sürecinin başından bu yana davayı "cadı avı" ve "siyasi bir komplo" olarak nitelendirmişti. - NEW YORK