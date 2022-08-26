İttifak ortaklarından istişare toplantısı Politika Haberleri Cumhur İttifakı'nın Kütahya temsilcileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kütahya ziyareti öncesi MHP İl Başkanlığı'nda bir araya geldi. Cumhur İttifakı'nın Kütahya temsilcileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kütahya ziyareti öncesi MHP İl Başkanlığı'nda bir araya geldi. TBMM Divan Katip üyesi ve AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, Ak Parti Kütahya İl Başkanı Mustafa Önsay, MHP Kütahya Milletvekili Ahmet Erbaş, MHP İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ve Kütahya Belediye Başkan Vekili Abdullah Damcı, MHP Kütahya İl Başkanı Selçuk Alıç'ın ev sahipliğinde bir araya geldi. Toplantıda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kütahya'da gerçekleştireceği programlarla alakalı istişare ve değerlendirmelerde bulunulduğu kaydedildi.(EFE-) - KÜTAHYA Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Recep Tayyip Erdoğan Kütahya Politika Haberler

Haberler ›› Politika ›› İttifak ortaklarından istişare toplantısı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.