İTO Başkanı İsrail'in Hastane Saldırısını Kınadı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Babtist Hastanesi'ni bombalamasını insanlık tarihine kara leke olarak nitelendirdi ve saldırıların derhal durdurulması çağrısında bulundu.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, İsrail'in hastane saldırısına ilişkin, "İsrail'in, içerisinde masumların, çocukların, kadınların, hastaların bulunduğu Gazze'deki el-Ehli Babtist Hastanesi'ni bombalaması insanlık tarihine kara leke olarak geçti." ifadesini kullandı.

Avdagiç, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, İsrail'in Gazze'deki hastaneyi bombalamasına tepki gösterdi.

İsrail'in, içerisinde masumların, çocukların, kadınların, hastaların bulunduğu hastaneyi bombalamasının insanlık tarihine kara leke olarak geçtiğini belirten Avdagiç, şunları kaydetti:

"Bu insanlık dışı saldırılar bir an önce durdurulmalıdır. Daha önce de söylediğimiz gibi, Filistin halkı yok edilemez; Filistin halkı ölüme terk edilemez."