İtalya ve Polonya Başbakanları AB Gündemini Görüştü

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Polonyalı mevkidaşı Mateusz Morawiecki ile Avrupa Birliği (AB) gündeminde yer alan konuları görüştü. İki lider, göç ve iltica politikaları üzerinde fikir ayrılığına düşebiliyor.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Polonyalı mevkidaşı Mateusz Morawiecki ile Avrupa Birliği (AB) gündeminde yer alan konuları görüştü.

İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İspanya'nın Granada kentindeki gayriresmi AB Liderler Zirvesi'nde katılan iki lider bir araya geldi.

Açıklamada, "İki başbakan, gündemdeki konuları, Avrupa'nın Ukrayna'ya olan desteğinden güvenlik ve savunma konularına, Avrupa sanayisinin temelinin dayanıklılığından rekabetçiliğine ve AB'nin genişleme süreci perspektifinden göç konusuna kadar, uzunca bir sürede ele aldı." ifadesine yer verildi.

Göç karşıtlıklarıyla bilinen iki lider, özellikle AB gündemindeki göç ve iltica politikaları üzerinde zaman zaman fikir ayrılığına düşebiliyor.

Mateusz Morawiecki, AB'nin Avrupa'ya gelen düzensiz göçmenlerin üye ülkeler arasında zorunlu paylaşımı da dahil göçmen politikalarına karşı olduğunu ifade ediyor. Morawiecki, 5 Ekim'de yaptığı açıklamada, göçmenlerin her AB ülkesine zorunlu dağıtımını öngören göç yasasını veto edeceğini belirterek, "Polonya'da ikinci bir Lampedusa (Akdeniz'de düzensiz göç akınına uğrayan İtalyan adası) istemiyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Meloni ise AB üyesi ülkelerin, uzun yıllardır tartışılan ortak göç ve iltica kurallarının kriz durumlarına ilişkin 4 Ekim'deki toplantıda anlaşmaya varmasından memnuniyet duyduğunu açıklamıştı. Bununla beraber Meloni, göçmenlerin AB içinde dağıtılmasından ziyade AB'nin dış sınırlarının daha iyi korunması gerektiğini savunuyor.

AB'nin uzun yıllardır tartıştığı Göç ve İltica Anlaşması'nda bu hafta içinde ilerleme sağlandığı duyurulsa da Macaristan ve Polonya'nın itirazları ve özellikle Güney Avrupa ülkelerine gelen düzensiz göçmenlerin dağılımı konusundaki sorunlar devam ediyor.