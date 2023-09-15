İtalya ve Moldova arasında stratejik ortaklık bildirgesi imzalandı

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile Moldovalı mevkidaşı Nicu Popescu'nun iki ülke ilişkilerinin seviyesini artıran 'Stratejik Ortaklık Bildirgesi'ni imzaladığı bildirildi. İki ülke arasındaki dostluk bağlarının güçlendiği ve ekonomik ilişkilerin ilerlemesiyle ticaretin rekor düzeye çıktığı ifade edildi.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile Moldovalı mevkidaşı Nicu Popescu'nun iki ülke ilişkilerinin seviyesini artıran "Stratejik Ortaklık Bildirgesi"ni imzaladığı bildirildi.

İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tajani ve Popescu'nun Roma'da Başbakanlık Sarayı Chigi'de bir araya geldikleri belirtildi.

Yurt dışında yaşayan en büyük Moldova topluluğunun İtalya'da olduğu ve bununla iki ülke arasındaki dostluk bağlarının güçlendiği ifade edilen açıklamada, ekonomik ilişkilerin ilerlemesiyle 2022'de Moldova ile yapılan ticaretin bir önceki yıla göre yüzde 38,2'lik artışla rekor düzeye çıkmasından duyulan memnuniyet kaydedildi.

Tajani ve Popescu'nun görüşmelerinde, iki ülke arasında halihazırda "mükemmel" düzeyde olan ilişkilerin seviyesini korumaya yönelik "Stratejik Ortaklık Bildirgesi" imzaladıkları bildirilen açıklamada, Tajani'nin, Moldova'nın Avrupa Birliği'ne (AB) entegrasyonuna verdiği desteği yinelediği ve katılım müzakerelerinin başlaması umudunu dile getirdiği aktarıldı.

Açıklamada, "İtalya ve Moldova, Ukrayna'yı destekliyor ve Rusya'nın saldırganlığını kınıyor. Krizin başından bu yana ülkemiz, Kişinev'e önemli mali katkı ve insani yardım göndermiştir." ifadesi kullanıldı.