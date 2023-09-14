İtalya ve Macaristan, düzensiz göç konusunda ortak bir yanıt verilmesi gerektiğini belirtti

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban, düzensiz göç konusunun Avrupa Birliği (AB) için ortak bir zorluk olduğunu ve buna kolektif bir yanıt verilmesi gerektiğini belirtti. Meloni ve Orban, Budapeşte'de gerçekleşen bir görüşmede, göç sorununa dikkat çekerek, politik ve ekonomik destek, insan kaçakçılarına karşı mücadele ve geri gönderme politikası gibi konuları ele aldılar.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Macaristan Başbakanı Viktor Orban, düzensiz göç konusunun Avrupa Birliği (AB) için ortak bir zorluk olduğunu ve buna kolektif bir yanıt verilmesi gerektiğini belirtti.

Macaristan'ın düzenlediği "Budapeşte Demografi Zirvesi"ne katılmak üzere bu ülkeye giden Meloni, burada Macar mevkidaşı Orban ile baş başa görüştü.

İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Meloni ve Orban'ın Budapeşte'de iki ülke arasındaki mükemmel ilişkileri, AB ve uluslararası gündemdeki konuları görüşmek üzere bir araya geldikleri bildirildi.

Açıklamada, iki liderin, "Budapeşte Demografi Zirvesi"nin sonuçlarını değerlendirdiği ve Avrupa'nın demografik açıdan karşı karşıya olduğu güçlüğü göz önünde bulundurarak, ailenin önemine vurgu yaptıkları ifade edildi.

Açıklamada, "Ukrayna konusunda, iki başbakan da Rus saldırganlığını kınadı ve adil bir barış umudunu dile getirdi. Bugüne kadar Kiev'e verilen desteği hatırlatan liderler, AB üye ülkelerinin geniş ve çok boyutlu bir destekle Ukrayna'ya olan güçlü dayanışmayı sürdürmenin önemine vurgu yaptı." ifadeleri kullanıldı.

Meloni ve Orban'ın görüşmelerinde düzensiz göç sorununa da değindikleri belirtilen açıklamada, "Liderler göç konusunda, hızlı ve kararlı bir şekilde hareket etme gerekliliğini yineledi. AB için ortak bir zorluk olan göçe, kolektif bir yanıt verilmesi gerekiyor. Göçmenlerin geldiği menşe ve transit ülkelere politik ve ekonomik açıdan güçlü destek, insan kaçakçılarına karşı mücadelede daha fazla çaba ve Avrupa'da kalmaya hakkı olmayanlar için etkili bir geri gönderme politikası gibi dış boyuta odaklanma gerekliliğini vurguladılar." ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ayrıca, her iki liderin 2024'ün ikinci yarısında Macaristan'a geçecek AB Dönem Başkanlığı öncesinde hükümetlerinin yakın işbirliği içinde olması konusunda taahhütte bulundukları kaydedildi.