İtalya ve Hindistan, uluslararası işbirliğini değerlendirdi

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Hindistan ile uluslararası gündemdeki konulara ilişkin görüş birliği içinde olduklarını ve işbirliklerini ilerletmeyi değerlendirdiklerini söyledi. Tajani ve Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, ortak basın açıklaması yaparak kültürel işbirliği, göçe yönelik anlaşmalar ve diğer alanlardaki işbirliklerini vurguladılar.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İtalya ile Hindistan'ın uluslararası gündemdeki konulara ilişkin görüş birliği içinde olduğunu ve farklı alanlarda işbirliklerini ilerletmeyi değerlendirdiklerini söyledi.

Tajani, Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar ile başkent Roma'daki devlet konuk evi Villa Madama'da görüştü. İki bakan görüşmelerinin ardından ortak basın açıklaması yaptı.

Ev sahibi bakan Tajani, Hintli mevkidaşıyla biri kültürel işbirliği, diğer de göçe yönelik iki anlaşma imzaladıklarının bilgisini verirken, uzay sektörü, siber güvenlik, tarım, ekonomi ve ticari alanlardaki işbirliklerini de ileri taşımayı konuştuklarını dile getirdi.

Tajani, İtalya ve Hindistan'ın uluslararası gündemdeki konulara yaklaşımına işaret ederek, "Görüşmeler sırasında Hindistan ile uluslararası politikanın pek çok meselesine dair görüş birliği içinde olduğumuzu gördüm. Barışa yönelik hedefleri gerçekleştirmede kararlıyız. Orta Doğu'daki dramatik durumu ve Ukrayna'daki savaşı düşünüyoruz." dedi.

İtalya ve Hindistan'ın, İsrail-Filistin çatışmasındaki görüşlerinin de örtüştüğünü dile getiren Tajani, "Filistin, devlet olma hakkına sahip. Bu savaştan sonra Filistin halkına bir perspektif verilmesi ihtimalinin istikrar adına en iyi şey olduğuna inanıyorum. İtalya ve Hindistan birlikte çalışabilir." diye konuştu.

Gazze Şeridi'nden yapılan tahliyelere değinen Tajani, "Biz insani yardım konusunda kararlıyız. Gazze'den dönmek isteyen tüm İtalyanları geri getirmek için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Muhtemelen 1-2 kişi Kızılhaçtan oldukları için orada kalmayı ve çalışmalarına devam etmeyi planlıyor. Ama biz Kahire'ye kadar herkese eşlik etmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

Konuk bakan Jaishankar da "Bugün Hindistan ile İtalya arasında yeni düzeyde enerjik girişimlere ve alışverişlere tanıklık ediyoruz. Bugün göç ve kültürel değişim konularında iki çok önemli anlaşma yapılmasını memnuniyetle karşılıyorum." dedi.

Jaishankar, İtalya'nın, Hindistan için Avrupa Birliği'ndeki en önemli 4. ortak olduğunun altını çizerek, İtalya'da yaşayan 180 bin Hintli'nin ekonomiye katkı yaptığını, ayrıca savunma ortaklığı anlaşmasını da yenilediklerini anımsattı.

Jaishankar, Tajani ile uzay sanayindeki işbirliklerini genişletme konusunda hemfikir olduklarını ve bu konuda adım atmaya yönelik büyük imkanlar bulunduğunu da dile getirdi.

Tajani ayrıca, mevkidaşı Jaishankar'ı, İtalya'nın Dönem Başkanlığı'nda G7'ye davet ettiğini de bildirdi.