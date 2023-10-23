İtalya ve Finlandiya, Ukrayna'ya güçlü destek verilmesi konusunda mutabık

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, İtalya ve Finlandiya'nın Rusya'nın saldırganlığı karşısında Ukrayna'ya güçlü destek verilmesi konusunda mutabık olduklarını söyledi. İki cumhurbaşkanı, görüşmelerinin ardından ortak basın açıklaması yaptı.

İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, İtalya ve Finlandiya'nın Rusya'nın saldırganlığı karşısında Ukrayna'ya güçlü destek verilmesi konusunda mutabık olduklarını söyledi.

Resmi ziyaret kapsamında başkent Roma'ya gelen Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö, ilk olarak İtalyan mevkidaşı Mattarella ile cumhurbaşkanlığı sarayı Quirinale'de görüştü. İki cumhurbaşkanı, görüşmelerinin ardından ortak basın açıklaması yaptı.

Ev sahibi Cumhurbaşkanı Mattarella, Niinistö'nün bu ziyaretinin 3 yıl öncesine planlandığını ancak pandemi nedeniyle ertelendiğini belirterek, İtalya-Finlandiya ilişkilerinin mükemmel seviyede olduğunu ve daha da geliştirmek istedikleri bir ticari işbirliklerinin bulunduğunu söyledi.

Mattarella, Niinistö ile Avrupa Birliği'nin (AB) geleceği ve genişlemesini ele aldıklarını ifade ederek, "Birlik önemli küresel zorluklarla karşı karşıyadır. Ancak aynı zamanda hızla değişen bir dünyayla da karşı karşıyadır ve bu nedenle zamanında kararlar ve yanıtlar gerektirir." dedi.

Rusya-Ukrayna savaşına da değindiklerini aktaran Mattarella, "Ukrayna'ya her açıdan sağlam ve sürekli biçimde destek verilmesi gerektiğini yineledik." diye konuştu.

Mattarella, Balticconnector boru hattının zarar görmesine dair endişelerini de Niinistö'ye aktardığını belirterek, "Finlandiya'nın NATO'ya üyeliğinin öneminden bahsettik ve İsveç'in de hızla Atlantik İttifakına katılabilme umudunu dile getirdik." yorumunu yaptı.

Finlandiya'dan İtalya'ya NATO'ya üyelik sürecinde verdiği desteğe teşekkür

Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö de dünyanın öngörülemez şekilde değiştiğine işaret ederek, "Finlandiya'nın NATO'ya üyeliği konusunda İtalya, katılım sürecini diğer tüm ülkeler arasında en hızlı tamamlayan ve sağlam destek veren ülke oldu. Finlandiya'nın NATO'daki tutumu son derece net: Şüphesiz ki doğuya bakmalıyız ama tüm Avrupa için 360 derecelik bir güvenlik vizyonumuz, çok yönlü bir perspektifimiz var." dedi.

Niinistö, İtalya ile ilişkilerinin mükemmel olduğunu, bunu ticarete de yansıtabileceklerini söyledi.

Konuk Cumhurbaşkanı, İtalyan mevkidaşı Mattarella ile görüşmesinin ardından başbakanlık sarayına geçerek burada İtalya Başbakanı Giorgia Melon ile bir araya geldi.

Niinistö, Meloni görüşmesine dair sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, "Başbakan Meloni ile Roma'da görüşmek güzel. Avrupa'daki güvenlik ve mevcut küresel güçlükler, özellikle de Orta Doğu'daki durum üzerine kapsamlı bir görüşme yaptık. Ayrıca Ukrayna'ya olan güçlü desteğimizi de belirttik." ifadelerini kullandı.

Bu arada, Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö'nün yarın NATO'nun Napoli'deki Müttefik Müşterek Kuvvet Komutanlığını ziyaret edeceği bildirildi.