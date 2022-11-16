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İtalya ve Çin, Ukrayna için diplomatik çözümlere ihtiyaç olduğu konusunda uzlaştı

Politika Haberleri

İtalya ve Çin, Ukrayna için diplomatik çözümlere ihtiyaç olduğu konusunda uzlaştı

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, G20 Zirvesi'nde yaptıkları görüşmede, Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için "her türlü diplomatik girişimin" masaya yatırılması gerektiği konusunda uzlaştı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, G20 Zirvesi'nde yaptıkları görüşmede, Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için "her türlü diplomatik girişimin" masaya yatırılması gerektiği konusunda uzlaştı.

Endonezya'nın Bali Adası'nda düzenlenen G20 Liderler Zirvesi çerçevesinde İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping bir araya geldi. Görüşmede, Meloni ve Xi'nin Ukrayna'daki savaşa son vermek ve tırmanmayı önlemek için her türlü diplomatik girişimin teşvik edilmesi konusunda anlaştıkları belirtildi.

Görüşmede ayrıca Meloni'nin Xi'ye İtalya-Çin arasındaki ihracatı artırmak istediğini belirttiği, insan hakları da dahil olmak üzere AB-Çin diyaloğunu canlandırmanın önemini vurgu yaptığı ve Xi'nin Çin'i ziyaret davetini kabul ettiği aktarıldı. - ROMA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Çin Halk Cumhuriyeti Giorgia Meloni Ukrayna İtalya Politika Haberler

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