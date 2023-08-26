İtalya ve Cezayir, Nijer'deki Krizi Ele Aldı

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile Nijer'deki krizi ele aldı. Tajani ve Attaf'ın telefon görüşmesinde, Cezayir'in Nijer'deki arabuluculuk çabaları ve bölgedeki hassas durum ele alındı. Tajani, İtalyan hükümetinin krize diplomatik çözüm bulunması için desteğini ifade etti.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile Nijer'deki krizi ele aldı.

İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Tajani ve Attaf'ın dün yaptıkları telefon görüşmesinde, ana gündem maddesinin, Cezayir'in bölgesel düzeyde arabuluculuk çabalarında bulunduğu Nijer'deki hassas durumun olduğu belirtildi.

Açıklamada, Tajani'nin, İtalyan hükümetinin Nijer'deki krize diplomatik çözüm bulunmasına ve Bakan Attaf'ın buğünlerde bölgede yürüttüğü çalışmalara güçlü desteğini ifade ettiği kaydedildi.

Kısa vadede sonuç elde etmek için son gelişmeler doğrultusunda tüm bölgesel ortaklarla çalışmak gerektiği bildirilen açıklamada, Tajani ve Attaf'ın, Akdeniz'in güvenliği üzerinde etkisi olan terörle mücadele ve Sahel bölgesinin istikrarına yönelik ortak hedefe ulaşmak için yakın koordinasyon içinde çalışmaya devam etme konusunda mutabakata vardıkları aktarıldı.

Görüşmede, Tajani'nin Nijer'deki krizin ve Sahel'deki istikrarsızlığın gelecek hafta İspanya'nın Toledo kentindeki AB Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nda da ele alınacağını aktardığı ifade edildi.

Nijer'deki darbe

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da Vatanı Koruma Ulusal Konseyi (CNSP) isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.

CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta da asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.