İtalya, Uluslararası Kalkınma ve Göç Konferansı'na ev sahipliği yapacak

İtalya Dışişleri Bakanlığı, geniş Akdeniz coğrafyasında ve Afrika'da kalkınmaya ve düzensiz göçün önlenmesine yönelik uluslararası bir süreç başlatma amacıyla 23 Temmuz'da Roma'da 'Uluslararası Kalkınma ve Göç Konferansı'na ev sahipliği yapacak.

İtalya Dışişleri Bakanlığı, geniş Akdeniz coğrafyasında ve Afrika'da kalkınmaya ve düzensiz göçün önlenmesine yönelik uluslararası bir süreç başlatma amacıyla 23 Temmuz'da Roma'da "Uluslararası Kalkınma ve Göç Konferansı"na ev sahipliği yapacak.

İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakan Giorgia Meloni'nin girişimiyle 23 Temmuz Pazar günü Roma'da, geniş Akdeniz coğrafyasında ve Afrika'da büyüme ve kalkınmaya yönelik somut adımların görüşülmesinden düzensiz göç akınlarının nedenlerinin ele alınmasına ve iklim değişikliğiyle mücadele ile çevrenin korunması gibi başlıkların görüşüleceği uluslararası bir konferans düzenlenecek.

Açıklamada, konferansın İtalya'nın bir dış politika girişimi olduğu ve katılan ülkelerin kalkınma ve göç konularında somut taahhütleriyle beraber yıllara yayılan bir süreci başlatma amacı taşıdığı ifade edildi.

Konferansın, tarım, enerji, altyapı, eğitim-öğretim, sağlık hizmeti ve su-hijyen gibi altı ana sektördeki projelerin ortak planlanması ve uygulanması yoluyla göç olgusunun yönetiminden, insan kaçakçılığıyla mücadeleye, devletler arasında yeni bir işbirliği modeliyle ekonomik kalkınmayı teşvik etmeyi hedeflediği kaydedildi.

Konferansa, Akdeniz'in güney kıyısındaki hemen hemen bütün devletlerin liderlerinin yanı sıra Orta Doğu ve Körfez liderleri, Avrupa Birliği kurumları ile uluslararası finans kurumlarının başkanlarının katılmasının beklendiği belirtildi.