İtalya Temsilciler Meclisi Savunma Komisyonu Başkan Yardımcısı: AB'nin Türkiye'ye kapıları kapatması hata

İtalya Temsilciler Meclisi Savunma Komisyonu Başkan Yardımcısı Piero Fassino, Türkiye ile ilişkilere uzun vadeli bakılması gerektiğini belirterek Avrupa Birliği'nin (AB) Türkiye'ye kapıları kapatmasının hata olduğunu söyledi.

Roma merkezli Uluslararası Politikalar Çalışma Merkezinin (CeSPI) ev sahipliğinde düzenlenen "Türkiye'nin geniş Akdeniz coğrafyasındaki emellerinin gelişimi ve bunun İtalya üzerindeki olası etkileri" başlıklı panelde, Türkiye'nin Akdeniz coğrafyasına yaklaşımı, Türkiye-İtalya ve Türkiye -AB ilişkileri ele alındı.

Akademisyen ve yazar Valeria Giannotta'nın moderatörlük yaptığı panelde, İtalya Dışişleri Bakanlığı Güney ve Akdeniz-Avrupa Departmanı Başkanı Roberto Storaci, Temsilciler Meclisi Savunma Komisyonu Başkan Yardımcısı Piero Fassino, Haliç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Bölüm Başkanı Prof. Aylin Ünver Noi, ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümünden Prof. Hüseyin Bağcı değerlendirmelerde bulundu.

"Türkiye hem AB için hem de bölgesi için çok önemli bir aktör." diyen Giannotta, normalleşme süreciyle Türkiye'nin bölgesinde İsrail, Mısır ve Ermenistan ile ilişkilerini geliştirdiğini, Ukrayna savaşında oynadığı arabulucu rolle uluslararası camiada dikkati çektiğini söyledi.

Temsilciler Meclisi Savunma Komisyonu Başkan Yardımcısı Fassino, Türkiye'nin geçmişiyle ve bugünkü durumuyla bölgesel bir güç olduğunu belirterek "Türkiye ile ilişkilere uzun vadeli bakılmalı. AB, Türkiye'ye kapıları kapatarak büyük hata yaptı. Kapıyı kapatınca o da yüzünü döndü. Biz onları ittirdik. Tabii şu da var; nüfusu 100 milyona yaklaşan Müslüman bir ülkenin AB üyesi olması da basit bir şey değil." diye konuştu.

İtalyan hükümetlerinin Türkiye'nin AB üyeliğini desteklediğine dikkati çeken Fassino, iki ülkenin beraber hem Akdeniz üzerine hem de Afrika üzerine çalışması gerektiğini vurguladı.

İtalya Dışişleri Bakanlığından Storaci de Türkiye'nin kendileri açısından stratejik ortak olduğunu hem NATO müttefiki olması hem de enerji güvenliği açısından önem taşıdığını vurguladı.

AB ile Türkiye arasındaki ilişkilerde pozitif gündemi desteklediklerini dile getiren Storaci, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden AB perspektifinden konuşmasının, Gümrük Birliği'nin yeniden gündeme gelmesinin iyi şeyler olduğunu söyledi.

Haliç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi Bölüm Başkanı Noi, Kovid-19 salgını, petrol fiyatlarındaki düşüş ve Ukrayna savaşı gibi etkenlerin Akdeniz havzasında pek çok yaklaşımı değiştiren unsurlar olduğunu belirtti.

Noi, Türkiye'nin bir enerji geçiş ülkesi olduğunu, bundan dolayı bölgesinde ve AB ile ilişkilerinde enerji konusunun, güvenlik gibi önde gelen işbirliği alanlarından olduğunu ifade etti.

Prof. Bağcı da Türkiye'nin AB ile ilişkilerindeki konu başlıklarından Kıbrıs sorunu bağlamında Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetiminin adım atması gerektiğini, bu konuda Türkiye'nin daha fazla toleransı olmadığını ifade etti.

Hem Türkiye-AB hem de Türkiye-İtalya ilişkilerinin geliştirilmesi için daha fazla diyaloğa ihtiyaç olduğunu vurgulayan Bağcı, "Acilen Gümrük Birliği'nin güncellenmesine ihtiyaç var." dedi.

CeSPI Araştırmacısı Aurora Ianni de Türkiye'nin bölgesinde kilit bir rolde olduğunu belirterek Doğu Akdeniz'deki durumun yumuşamasının İtalya'nın da çıkarına olduğunu, bunun takdirle izlendiğini kaydetti.