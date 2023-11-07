İtalya'nın Arnavutluk ile göç anlaşması AB'nin dikkatini çekti

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, İtalya'nın Arnavutluk ile imzaladığı göç anlaşmasının detaylarını talep etti. Anlaşma, denizde kurtarılan düzensiz göçmenlerin Arnavutluk'ta kurulacak iki göçmen merkezinde tutulmasını öngörüyor. İtalya'da muhalefet partileri ise anlaşmaya tepki gösterdi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, İtalya'dan Arnavutluk ile dün imzaladığı; denizde kurtarılan düzensiz göçmenlerin Arnavutluk topraklarında kurulacak iki göçmen merkezinde tutulmasına dair anlaşmanın detaylarını talep etti.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'nın dün imzaladığı, Arnavutluk'ta iki göçmen merkezinin kurulmasına dair mutabakat zaptı gündemdeki yerini koruyor.

İtalyan Rainews24 kanalının haberine göre, AB Komisyonu Sözcüsü Anitta Hipper, günlük basın brifinginde İtalya-Arnavutluk göç anlaşmasına değinerek, "İtalyan yetkililerle temas halindeyiz. Arnavutluk'la yapılan göç anlaşmasının ayrıntılarını istedik. Daha fazla yorum yapmadan önce bununla tam yapılmak istenen ne, onu anlamak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

İtalyan La Stampa gazetesi de söz konusu anlaşmayı, İtalyan hükümetinin Brüksel'e imzalanmadan önce "son dakikada" duyurduğunu yazdı.

La Repubblica gazetesi de bu anlaşmanın, AB nezdinde şüphelere yol açtığını kaydetti.

Basında çıkan diğer yorumlarda da İtalya'nın Arnavutluk ile bu anlaşmayı yaparken, Başbakan Meloni'nin, İngiltere'nin yasa dışı düzensiz göçmenleri iltica talepleri incelenene kadar Ruanda'ya gönderme planından ilham aldığı belirtildi.

İtalyan muhalefet partileri tepkili

Meloni liderliğindeki sağ koalisyon hükümetinin, Arnavutluk ile imzaladığı anlaşma, İtalya'da muhalefet partilerinin de tepkisini çekti.

Ana muhalefet partisi Demokratik Parti'nin (PD) lideri Elly Schlein, bir radyo programında yaptığı açıklamada, "Bana öyle geliyor ki bu anlaşma, uluslararası hukuk ve Avrupa hukuku kurallarını açıkça ihlal ediyor." ifadesini kullandı.

Schlein ayrıca Meloni'yi, Avrupalı milliyetçi müttefiklerini göçmenleri kabul sorumluluğunu paylaşmaya ikna etmeye davet etti.

Muhalefetteki "Daha Fazla Avrupa (+Europa)" Partisinin lideri Riccardo Magi de Arnavutluk'ta göçmen merkezleri kurulması fikrinin, ABD'nin 11 Eylül 2001'deki saldırılardan sonra terör şüphelileri için Guantanamo üssünde kurduğu hapishaneye benzeterek, "bir tür İtalyan Guantanamosu" yorumunu yaptı.

Rama: "Yardım ediyoruz çünkü İtalya da bize yardım etti"

Arnavutluk Başbakanı Rama, La Stampa'da yayınlanan röportajında, "bu anlaşma karşılığında, ne kazandıkları" sorusuna, "Bu anlamadığım bir soru. Neden bir şeyler kazanmak zorundayız? Size yardım ediyoruz çünkü İtalya da bize yardım etti. Geldiğimiz noktada ileri bir yerdeysek bunu size borçluyuz. Komünizm cehenneminden kaçmaya çalışırken siz bize yardım ettiniz." yanıtını verdi.

Rama, İtalya'dan bunun karşılığında para istemediklerini de vurguladı.

Edi Rama, söz konusu 2 merkezde ilk karşılama ve kayıtların yapılacağı yer olacağını, tüm masrafların İtalya'ya ait olacağını belirtti.

Il Messaggero gazetesine konuşan İtalyan Başbakanı Meloni de dünkü anlaşmanın düzensiz göçü önlemeye yönelik stratejik bir anlaşma olduğunu savundu.

Göç karşıtlığıyla bilinen aşırı sağcı Lig Partisinin lideri, aynı zamanda Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma-Altyapı Bakanı Matteo Salvini de "X" hesabından yaptığı paylaşımda, "İtalya, Avrupa'nın göçmen kampı değil. Tiran, bunu anladı ve samimi bir teşekkürü hak ediyor. Brüksel ise bunu anlamadı." ifadeleriyle AB'yi eleştirdi.

İtalya ile Arnavutluk arasındaki tartışmalı göç anlaşması

İtalya Başbakanı Meloni ve Arnavutluk Başbakanı Rama'nın 6 Kasım'da Roma'da imzaladığı anlaşma, sadece İtalyan yetkililer tarafından denizde kurtarılan yılda 36 bin kadar düzensiz göçmenin Arnavutluk'a nakledilmesini öngörüyor.

Anlaşma, sivil toplum kuruluşlarının (STK) arama kurtarma gemileri tarafından kurtarılan göçmenler, reşit olmayanlar, hamile kadınlar ve savunmasız kişiler için geçerli olmayacak.

Anlaşmaya göre, İtalya, Arnavutluk'un kuzeybatısındaki Shengjin limanında bir ilk kabul merkezi kuracak; Gjader bölgesinde ise sonraki prosedürler için bir tesis ve geri gönderme merkezi oluşturacak.