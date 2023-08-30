İtalya, Nijer ve Gabon'daki krizlere diplomatik çözüm bulma kararlılığını sürdürüyor

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Nijer ve son olarak Gabon'daki krizlere dair ortaklarıyla yakın koordinasyon içinde çalışarak diplomatik bir çözüm bulma kararlılığını sürdürdüklerini bildirdi. Tajani, Gabon'da yaşayan İtalyan vatandaşlarının güvende olduğunu ve onları dikkatli olmaya çağırdıklarını da belirtti.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Nijer ve son olarak Gabon'daki krizlere dair ortaklarıyla yakın koordinasyon içinde çalışarak diplomatik bir çözüm bulma kararlılığını sürdürdüklerini bildirdi.

Tajani yaptığı yazılı açıklamada, "İtalya, Nijer'deki krize ve son olarak Gabon'daki krize, ortaklarıyla yakın koordinasyon içinde çalışarak diplomatik bir çözüm bulma kararlılığını sürdürüyor. Avrupa ülkelerinin, bölgesel ortaklarla mutabakat içinde çalışarak tüm Sahel bölgesinde barış ve istikrarı sağlayacak barışçıl bir çıkış yolu arayışında tam bir niyet birliği içinde olması esastır." ifadelerini kullandı.

Tajani, ayrıca yaptığı videolu paylaşımda da Gabon'da yaşayan 150 İtalyan vatandaşının güvende olduğunu ve onları dikkatli olmaya ve evde kalmaya çağırdıklarını söyledi.

Libreville'deki büyükelçilikleri aracılığıyla gelişmeleri yakından takip ettiklerini kaydeden Antonio Tajani, Gabon ve Afrika'nın geri kalanındaki durumun İspanya'nın Toledo kentinde toplanan AB dışişleri bakanları gayrıresmi toplantısında da görüşüleceğini ifade etti.

Gabon'da askerler yönetime el koydu

Orta Afrika ülkesi Gabon'da sabah erken saatlerde ulusal televizyon binasına giren bir grup asker, yönetimi ele geçirdiklerini duyurdu.

Kendilerine "Kurumların Geçişi ve Restorasyonu Komitesi (CTRI)" ismini veren askerler, 26 Ağustos'ta yapılan seçimlerin iptal edildiğini ve ülke sınırlarının kapatıldığını açıkladı.

Mevcut Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimba, 26 Ağustos'ta yapılan cumhurbaşkanı seçimlerini üçüncü kez kazanmıştı. 64 yaşındaki Ali Bongo, koltuğu, ülkeyi 41 yıldan uzun süre yöneten babası Omar Bongo'dan 2009'da devralmıştı.

Ülkede oy verme işleminin son saatlerinde "şiddet" uygulandığı gerekçesiyle sokağa çıkma yasağı getirilmiş, seçimin ardından oy sayım işlemi devam ederken internet kısıtlanmıştı.

Muhalifler ise hükümetin uygulamalarına tepki göstermiş ve muhalefet lideri Ondo Ossa, seçimlere hile karıştırıldığını öne sürmüştü.???

Nijer

Nijer'de Cumhurbaşkanı Muhammed Bazum, 26 Temmuz'da Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı unsurlarınca alıkonulmuş ve o akşam asker, yönetime el koyduğunu duyurmuştu.

Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Komutanı General Abdurrahmane Tchiani, 28 Temmuz'da CNSP isimli geçiş hükümetinin başına geçmişti.

CNSP, 7 Ağustos'ta Lamine Zeine'yi başbakan olarak atamış, 10 Ağustos'ta asker ve sivillerden oluşan 21 üyeli kabineyi açıklamıştı.