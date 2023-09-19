İtalya İçişleri Bakanı: Fransa İtalya'ya yardım etmeli

İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi, Fransa'nın düzensiz göç konusunda İtalya'ya yardım edilmesi gerektiğinin farkında olduğunu söyledi. Piantedosi, Fransız mevkidaşı Gerald Darmanin ile yaptığı görüşmeyi değerlendirirken, diğer AB üyesi ülkelerle düzensiz göçmenlerin paylaşımına dair sorunun çözülmesi gerektiğini belirtti.

İtalya İçişleri Bakanı Matteo Piantedosi, Fransa'nın düzensiz göç konusunda İtalya'ya yardım edilmesi gerektiğinin farkında olduğunu söyledi.

Afrika'dan Avrupa'ya geçiş güzergahında yer alan Lampedusa Adası'na geçen hafta yaklaşık 11 bin düzensiz göçmenin ulaşmasının yankıları Avrupa'da sürüyor.

İtalya İçişleri Bakanı Piantedosi, Fransa'nın Lampedusa'ya ulaşan göçmenleri almayacağını açıkladıktan kısa süre sonra dün Roma'da kendisini ziyaret eden Fransız mevkidaşı Gerald Darmanin ile görüşmesini değerlendirdi.

Radio Rai1'e konuşan Piantedosi, Darmanin'in gelmeden önce yaptığı açıklamanın hatırlatılması üzerine, "Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri yaklaşırken biraz seçmenlere hitap ediliyor, biraz da sorunun somut olduğunun farkına varılıyor. Fransa İçişleri Bakanı Darmanin ile dünkü görüşmemde, ses tonu ve tavırlarıyla bunu yansıttığını görebildim: İtalya'ya yardım edilmesi gerektiği bilincini." dedi.

Piantedosi, diğer AB üyesi ülkelerle aralarında düzensiz göçmenlerin paylaşımına dair ara ara yaşanan soruna değinerek, "Mesele yeniden dağıtım meselesi değildir ama bu teknelerin kalkışını sınırlandırmaya yönelik Avrupa politikası benimsenmesidir." diye konuştu.

Darmanin ise "X" platformundan yaptığı paylaşımında, Fransa'nın düzensiz göçle mücadelede İtalya'nın yanında olduğunu belirtti.

İtalya ile Fransa ilişkileri zaman zaman düzensiz göç konusu üzerinden gerilebiliyor.

Orta Akdeniz'de düzensiz göçmen akınına uğrayan küçük ada

İtalya'nın Kuzey Afrika'ya en yakın kara parçası Lampedusa Adası, Orta Akdeniz'de düzensiz göç rotası üzerinde yer alması sebebiyle yılbaşından bu yana ciddi göç baskısı altında.

Lampedusa Adası'na 13-14 Eylül'de sadece 36 saatlik süreçte 6 binden fazla düzensiz göçmen gelmiş, Ada Belediyesi "acil durum" ilan etmişti.

Adaya geçen hafta gelenlerin sayısının 11 bin civarında olduğu belirtilmişti.

Başbakan Giorgia Meloni'nin acil durumu yerinde görmesi için Lampedusa'ya davet ettiği AB Komisyonu Başkanı von der Leyen, Ada'ya 17 Eylül'de yaptığı ziyarette "AB'ye kimin geleceğine karar verecek olan biziz, insan kaçakçıları değil" diyerek İtalya'ya destek amaçlı 10 maddelik eylem planı açıklamıştı.

Fransa İçişleri Bakanı Darmanin de dün bir kanalda kendisine yöneltilen Fransa'nın Lampedusa'ya gelen göçmenleri alıp almayacağı sorusuna, "Hayır, Fransa bunu yapmaya hazırlanmıyor. Fransa, İtalya'ya, bu geçişleri önlemek için sınırlarını koruma konusunda yardım edecek." yanıtını vermişti.

Diğer yandan, Avusturya ise son göçmen akınından sonra İtalya ile sınırlarındaki kontrolleri sıkılaştırmış bunun üzerine Başbakan Yardımcısı ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Matteo Salvini, tepki göstererek, Viyana'nın kararının, von der Leyen'in Lampedusa Adası'nı ziyaret ederek verdiği dayanışma mesajına atılmış bir "tokat" olduğunu ifade etmişti.