İtalya, genç sığınmacılar için yaşa bağlı özel korumaları kaldırıyor

İtalya Bakanlar Kurulu, göç yönetmeliğini güçlendirmek amacıyla genç sığınmacılar için yaşa bağlı özel korumaları kaldıracak yeni bir politikayı onayladı. Bu adım, göçmen akınını engellemek amacıyla yapılan bir dizi reformun sonuncusu.

ROMA, 28 Eylül (Xinhua) -- İtalya Bakanlar Kurulu Çarşamba günü göç yönetmeliğini güçlendirmek amacıyla, genç sığınmacılar için yaşa bağlı özel korumaları kaldıracak yeni bir politikayı onayladı.

Bu adım, çoğunlukla İtalya kıyılarına olmak üzere Avrupa'ya ulaşan ve giderek büyüyen göçmen akınını engellemek amaçlı bir dizi reformun sonuncusu.

Yeni politika kapsamında yetkililer, yeni gelen refakatsiz göçmenlerin yaşlarını değerlendirebilecek. Bu kişilerin 16 yaşından büyük olduğu tespit edilirse, halihazırda kapasitesinin üzerinde dolu olan yetişkin gözaltı merkezlerine yerleştirilebilecekler.

Bu değişiklikten evvel, altı yıl önce yürürlüğe giren bir Avrupa Birliği (AB) politikası kapsamında İtalya'ya refakatsiz gelen çocuklara özel koruma sağlanıyordu.

Yeni politika ayrıca, yetkililere kamu düzeni yahut ulusal güvenlik açısından risk teşkil ettiği düşünülen yabancıları sınır dışı etme yetkisi de veriyor. Hükümet geçtiğimiz hafta sınır yetkililerine, kişileri 18 aya kadar gözaltı merkezlerinde tutma yetkisi vermişti.

Uluslararası Göç Örgütü'nün verilerine göre bu yıl içinde yaklaşık 200.000 göçmen kara ve deniz yoluyla AB'ye ulaştı. Gelenlerin yaklaşık üçte ikisi ise İtalya'ya ayak bastı.