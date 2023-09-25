İtalya Dışişleri Bakanı Kosova ve Sırbistan ile Görüştü

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Kosova Başbakanı Albin Kurti ile ayrı ayrı telefon görüşmesinde bölgedeki durumu ele aldı.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Kosova Başbakanı Albin Kurti ile ayrı ayrı telefon görüşmesinde bölgedeki durumu ele aldı.

İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kosova'nın kuzeyinde çoğunlukla Sırpların yaşadığı Banjska'da 24 Eylül'de yaşanan olaylar nedeniyle Tajani, bu sabah Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic ve Kosova Başbakanı Kurti ile ayrı ayrı görüştü.

Tajani, " İtalya, Kosova'nın kuzeyinde son gelişmeleri derin bir endişeyle izliyor ve cumartesiyi pazara bağlayan gece Kosova polisine yönelik bir memurun hayatını kaybettiği silahlı saldırıyı güçlü şekilde kınıyor." ifadelerini kullandı.

Tajani, Savunma Bakanı Guido Crosetto ile NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü'nün (KFOR) güçlendirilmesine yönelik talepleri değerlendirmeye hazır olduklarını bildirdi.

Kosova'ya ölen polis memuru dolayısıyla taziyelerini ileten İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı, "Yeni çatışmaları önlemek için sınırlarda da varlığı teşvik etmek için her şeyi yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Tajani, İtalya'nın, Balkanlar'ın istikrarı ve Sırbistan ile Kosova arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için ön saflarda yer almaya kararlı olduğunu belirtti.

Olay

Kosova'nın kuzeyinde çoğunlukla Sırpların yaşadığı Banjska'da 24 Eylül sabahı yolu kapatan silahlı Sırpların, polise ateş açması sonucu 1 polis ölmüş, 1 polis yaralanmıştı.

Kosova Başbakanı Albin Kurti, "profesyonel bir terörist/suç yapılanması" olarak nitelendirdiği ağır silahlı yaklaşık 30 kişilik grubun Kosova polisine saldırdığını açıklamış, olaydan Sırbistan'ı sorumlu tutmuştu.

Banjska'da bulunan Banjska Manastırı ve çevresine sığınan silahlı grup, Kosova polisi tarafından kuşatılmış ve bölgede gün boyunca çatışmalar sürmüştü.

Kosova İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla, Banjska'da gerçekleşen operasyonda en az 3 saldırganın öldürüldüğünü, 2'si saldırgan, 4'ü saldırıyı telsiz bağlantılarıyla destekleyen olmak üzere 6 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, 1 Kosova polisinin ölümüyle sonuçlanan olayın Kosovalı Sırplar tarafından yapıldığını doğrulamıştı.